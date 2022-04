Dr. Claudia Cambrea, director cu acte în regulă al Spitalului de Boli Infecţioase. Ce planuri are managerul

Deci, în clădirea principală, după calculele conducerii, vor fi 81 de paturi de spitalizare continuă, numai la momentul redeschiderii spitalului, care va fi destul de curând. Acestora li se adaugă alte zece saloane de spitalizare de zi, în demisol, şi sunt funcționale şi altele la centrul de evaluare pentru pacienții Covid, paturi de spitalizare de zi, în structura modulară din curtea spitalului. Când se va deschide Spitalul de Boli Infecţioase? Deocamdată, nu se poate avansa o dată fixă, ci se lucrează de zor la finalizarea instalației electrice. „Se lucrează zilnic. De exemplu, avem 220 de prize numai în laborator. Demisolul este aproape gata, farmacia la fel, dar ne mai lipsesc niște tablouri electrice. Oricum, vrem ca demisolul, laboratorul și farmacia să le deschidem în prima parte a lunii mai”, a adăugat managerul.





Ce se întâmplă cu personalul? Acesta se va întoarce încet-încet la lucru. Cert este că, între timp, unora le-au expirat detașările, altora le expiră pe 7 mai, iar aici sunt vizați, în special, angajații de la Spitalul Militar, circa 21 de persoane. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța nu mai sunt detașate decât infirmiere și asistente, tot în jur de 20. În ultima perioadă, unii s-au întors la centrul din Medeea, alții sunt în concediu de odihnă. „Sunt persoane care aveau de luat 50 de zile de concediu, de exemplu. Cert este că nu avem nicio persoană în concediu fără plată”, a subliniat managerul.



În privinţa mandatului pe care tocmai l-a început, dr. Cambrea este conştientă că va fi unul foarte greu.





Cum s-a înfățișat directorul în fața comisiei? Proiectul de management prezentat a vizat repunerea în funcțiune a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța la capacitatea inițială, respectiv 220 de paturi, până la finalul mandatului, și, bineînțeles, implementarea tuturor măsurilor de siguranță pentru desfășurarea actului medical, în siguranță, atât pentru angajați, cât și pentru pacienți. Aceste măsuri de siguranță țin, pe de o parte, de infrastructura clădirii, care trebuie modernizată și adaptată la cerințele anului 2022. Practic, a subliniat dr. Cambrea, trebuie implementate toate cerințele ISU și trebuie respectate toate reglementările Direcției de Sănătate Publică Județeană. „Eu zic că, treptat, vom face o compensare a paturilor, care într-o primă etapă vor fi nefuncționale. Ne ajută foarte mult că s-a înființat compartimentul pentru pacienții imunodeprimați și am câștigat acolo, la Medeea, 25 de paturi de spitalizare continuă, pe care încercăm să le transformăm într-o secție. Avem adresabilitate aici, iar pacienții sunt bucuroși că, în sfârșit, au unde să vină în contact cu medicii curanți și să fie îngrijiți corespunzător. Apoi, este varianta de spital modular aflat, la acest moment, în stadiu de studiu de fezabilitate, unde, și acolo, vom câștiga 42 de paturi de spitalizare continuă de boli infecțioase și zece paturi de terapie intensivă. Deci, practic, abia atunci, compartimentul de terapie intensivă va putea fi funcțional. Noi ne-am fixat un termen ca acesta să devină funcțional până la sfârșitul anului. Sincer, nu cred că se poate mai devreme. În ceea ce priveşte clădirea, aceasta este sigilată până la jumătatea aripii lungi. Partea din spate, cu tot ce înseamnă terapie intensivă, este sigilată și acolo vor începe lucrările de consolidare, care vor fi extrem de complexe și unde va trebui făcută, inclusiv, izolarea demisolului, pentru că sunt infiltrații. În plus, în spate se va monta și o scară metalică de evacuare. Deci, în această zonă vor avea loc o serie de lucrări de anvergură, care vor dura destul de mult, dar, pe măsură ce se va termina acel tronson, practic, ne putem muta activitatea în partea respectivă și se pot continua lucrările în partea cealaltă a clădirii”, a declarat dr. Cambrea, pentru „Cuget Liber”.Deci, până la sfârșitul anului, compartimentul de ATI, atât de necesar într-o unitate sanitară, va funcționa în spitalul modular. Tot în acest spațiu va fi și un compartiment de imagistică medicală, spitalul neavând niciodată un astfel de compartiment. Totodată, se are în vedere crearea unui ambulatoriu de specialitate, care să eficientizeze și activitatea imagisticii, pe lângă faptul că va fi foarte util bolnavilor internați.