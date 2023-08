Tăierea posturilor vacante revoltă "halatele albe". "Noi nu putem lucra on-line. Îngrijirea se face la patul bolnavului!"

„Solicităm Guvernului să-și respecte toate promisiunile asumate în negocierile din ultima perioadă și cerem ca în cadrul viitoarei întâlniri să fie analizat stadiul fiecărui angajament. Atragem atenția că, în calitatea noastră de federație sindicală reprezentativă pentru sectoarele Sănătate și Asistență socială, suntem gata să folosim toate instrumentele legale de luptă sindicală pentru a apăra drepturile salariale sau de altă natură ale membrilor pe care îi reprezentăm și cerem autorităților să nu adopte nicio măsură care să ducă la încălcarea lor”, au precizat aceştia.













Potrivit preşedintelui Sanitas Constanţa, Nicolae Manea, la ora actuală, sindicatul se confruntă cu două mari probleme, iar prima dintre ele este aceea că se taie din posturile vacante. Acesta a precizat că guvernanţii ar trebui să ţină cont de faptul că, în Sănătate şi Asistenţă Socială, lucrurile se desfăşoară altfel decât la celelalţi bugetari.







Deficit de personal în toate unităţile sanitare



„Noi nu putem lucra on-line. Îngrijirea se face la patul bolnavului. Cine face perfuzii, îngrijire, cine consultă, dacă nu putem face angajări? Pacientul trebuie să aibă parte de cele mai bune îngrijiri, dar cum poți face acest lucru fără personal și fără bani? În condițiile acestea, avem mari nemulțumiri. Oamenii își mai dau demisia, se mai îmbolnăvesc, deci trebuie înlocuiți. Situația pe plan local este foarte proastă, în toate unitățile sanitare. De exemplu, la Spitalul Orășenesc Hârșova s-a schimbat inclusiv managementul. Directorul de acolo ne-a spus că are nevoie de personal, pentru că nu are medici suficienţi, asistenți, iar prin transfer nu vin oameni, pentru că, astfel, ar rămâne descoperită o altă unitate sanitară. Aceasta este o problemă foarte mare, pe care o ridicăm în fiecare zi, de multă vreme. Și la Asistență socială sunt niște măsuri ciudate. Se spune că raportul dintre salariați și beneficiari va fi de 1-1, fără a se preciza dacă este vorba despre situația din centre sau în această situație intră și aparatul propriu al DGASPC-ului (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului), pentru că sunt lucruri complet diferite și, dacă îi introducem și pe cei din cadrul DGASPC, atunci vom ajunge în situația disponibilizărilor. Aici, situația este foarte delicată, în condițiile în care specialiștii din domeniul Sănătății și Asistenței sociale sunt găsiți foarte greu și sunt formați la fel de greu. Mai mult decât atât, oamenii nu sunt încurajați să rămână în sistem, pentru că nu au niciun fel de stabilitate. Astfel, se introduce o rată a stresului extrem de ridicată, și cine are de pierdut? Noi reprezentăm salariații, dar, în primul rând, are de pierdut societatea. În fiecare an se întâmplă câte ceva. Vrem să intrăm și noi în normalitate. În condiţiile actuale, următorii pași sunt dictați de deschiderea sau de închiderea pe care o au guvernanții către noi și de a ne rezolva problemele”, a declarat preşedintele Sanitas, pentru „Cuget Liber”.











O veste bună este că, la sfârşitul săptămânii trecute, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 722 punerea în aplicare a deciziei ce face referire la finanțarea voucherelor de vacanță de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Menţionăm că finanțarea voucherelor de vacanță de la bugetul de stat este una dintre revendicările pe care Sanitas le-a negociat cu guvernanții în luna iunie a acestui an, demersurile federației fiind amplu susținute de toate protestele, mitingurile și pichetările la care au participat membrii de sindicat din toată țara.





Reprezentanţii Sanitas susţin că, deși există declarații ale oficialilor cu privire la lipsa de autenticitate a acestui document, sindicaliştii vor o confirmare a faptului că nicio măsură fiscal-bugetară nu încalcă sau nu anulează drepturile salariale ale membrilor de sindicat din sistemele publice de Sănătate și de Asistență socială. Ei afirmă că îngrijorările autorităților referitoare la problemele bugetare pot fi justificate, însă atrag atenția că unele măsuri existente în proiectul de act normativ sunt de natură să destructureze sistemul de sănătate publică (trecerea DSP-urilor în subordinea consiliilor județene) sau să afecteze funcționalitatea sistemului de asistență socială, și așa grav avariat de ultimele crize (măsuri precum anularea posturilor vacante existente sau impunerea unui raport angajați DGASPC/număr maxim de asistați).