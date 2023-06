Ungaria a schimbat drastic regulile de tranzit. Ce a pățit un român care a trecut prin țara vecină

A început sezonul vacanțelor și foarte mulți români vor pleca în vacanțe, mulți dintre ei fiind nevoiți să tranziteze Ungaria pentru a ajunge la destinație. Românul Alexandru Gabriel Hornea a explicat că și-a cumpărat vinieta pe autostradă, la 3 ore după ce a intrat în zona taxabilă, iar la 6 luni distanță a primit amenda acasă. Noile reguli din Ungaria prevăd că trebuie achiziționată vinieta în maxim 60 de minute de la intrarea în zona taxabilă, informează Adevărul.







„Am avut o surpriză neplăcută la 6 luni distanță după ce am făcut o călătorie și am tranzitat Ungaria. Mai precis, am primit acasă o înștiințare de la un SRL, UAI Inkasso, din Oradea prin care mi se comunica că în 3 Decembrie 2022, la ora 3:31 am am fost surprins de o camera pe un drum taxabil din Ungaria fără vinieta valabilă. Tot în comunicare mi se arată adresa camerei. Am făcut un scurt research și am văzut că respectivă camera se află la nici 300 metri de punctul de frontieră dintre Austria și Ungaria







La respectivă ora, într-adevăr, am trecut pe acolo, iar la punctul de trecere a frontierei funcționa un singur ghișeu. iar în așteptare erau aproximativ 30 autoturisme. Am decis să îmi continui călătoria până la prima benzinărie, care era la 80 km distanță. Acolo, am oprit, m-am odihnit aproximativ o oră după care am făcut plinul autoturismului, am luat vinieta și o cafea. De la momentul la care am trecut frontiera și până cînd am cumpărat vinieta au trecut aproximativ 3 ore. De acolo am plecat și am ajuns acasă.







Cum va spuneam mai sus, după mai bine de 6 luni am primit respectivă notificare de la UAI Inkasso, (o firma de recuperare creanțe) prin care pe lângă amendă de 170 lei au adăugat 360 lei taxe recuperare și alte cheltuieli. De la societatea care administrează drumurile maghiare, nu am primit nimic.







În fine, am căutat respectiva chitanță, le-am trimis-o, iar dumnealor mi-au răspuns că am cumpărat vinieta prea târziu. Conform unei ordonanțe de guvern maghiare, aș avea la dispoziție 60 minute de la intrarea pe un drum taxabil să cumpăr vinieta.







De unde să știe un călător lucrul asta? Mai ales, că până atunci am tranzitat Ungaria de cel puțin 20 X fără să am niciun incident de acest fel. Am vorbit cu câțiva prieteni și colegi care lucrează ca și mine, marinari, și fac frecvent drumul asta că au avut toți astfel de surprize în ultima vreme. Consider că este un abuz din partea statului maghiar, la fel cum fac și bulgarii”, a mai scris el.