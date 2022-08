Accidentat, Cristian Pletea ratează participarea la Europenele de tenis de masă

Jucătorul de tenis de masă Cristian Pletea, de la CSM Constanţa, va rata participarea la Campionatele Europene individuale de la Munchen (Germania), competiţie programată în perioada 13-21 august, din cauza unei rupturi musculare la muşchiul biceps femoris, a anunţat sportivul, pe contul său de Instagram.Astfel, lotul masculin al României pentru Europene este compus din Ovidiu Ionescu, Rareş Şipoş, Darius Movileanu şi Eduard Ionescu.Accidentarea lui Pletea îl va afecta şi pe Rareş Şipoş, cu care constănţeanul făcea pereche în proba de dublu masculin.La cantonamentul premergător competiţiei, desfăşurat la Sala Polivalentă din Bucureşti, au mai luat parte Cristian Chiriţă, de la CSM Constanţa, Hunor Szocs, Iulian Chiriţă, Florin Spelbuş, Alin Spelbuş, Dragoş Bujor şi Andrei Tomică.La feminin, România va fi reprezentată de constănţeanca Elizabeta Samara, Bernadette Szocs, Adina Diaconu, Andreea Dragoman, Irina Ciobanu şi Tania Plăian.La nici trei luni de la operaţia suferită la coloană, Eliza Samara, multipla campioană europeană şi singura medaliată a României la precedentele campionate continentale individuale, este recuperată şi în formă maximă.„Sunt aptă mie la mie! Doctorul care m-a operat mi-a zis că nu mai am niciun fel de problemă, dar, când joci aproape un an cu dureri, încă ţi-e teamă ca nu cumva să te ia din senin o altă durere.La Europene, ca orice sportiv, vreau medalia de aur, dar oricare e binevenită. Îmi doresc în primul rând să mă bucur că joc din plăcere şi fără dureri”, a declarat Eliza Samara.La dublu feminin, Bernadette Szocs va evolua alături de Sofia Polcanova (Austria), Adina Diaconu va face pereche cu Maria Xiao (Spania), în timp ce Elizabeta Samara va juca alături de Andreea Dragoman.La dublu masculin, Ovidiu Ionescu va evolua alături de Alvaro Robles (Spania), partenerul său obişnuit, în timp ce Eduard Ionescu va juca şi el alături de un spaniol, Daniel Berzosa.La dublu mixt, Elizabeta Samara îl are ca partener pe Daniel Habesohn (Austria), iar Ovidiu Ionescu face pereche cu Bernadette Szocs.XXXPatru dintre componenţii lotului naţional de tenis de masă al României, Kariss Şerban, Nadalia Ionaşcu, David Toro şi Alexandru Ionel, însoţiţi de antrenorul Bogdan Albescu, participă, în această perioadă, la Eurotalents Pre-Selection Camp, cantonament organizat în Ungaria, la Kiskunfelegyhaza, la care sunt prezente tinere speranţe ale Europei.Foto: Facebook / Federaţia Română de Tenis de Masă