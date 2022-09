Aerobicii de la CS Farul, la înălţime la Cupa Iaşului. Selecţie pentru Balcaniadă

Concursul Naţional de gimnastică aerobică Cupa Iaşului a ajuns, anul acesta, la ediţia a 10-a. O ediţie aniversară, care a adunat la start 183 de sportivi ce şi-au disputat medaliile la cele patru categorii de vârstă şi şase probe de concurs, la Sala Polivalentă din Iaşi.Dincolo de cupe şi medalii, Cupa Iaşului la gimnastică aerobică a fost o competiţie importantă pentru cluburile participante şi prin prisma faptului că a reprezentat şi un concurs de calificare pentru Campionatele Balcanice de la Istanbul (Turcia), programate în perioada 3-7 noiembrie.Sportivii secţiei de gimnastică aerobică ai CS Farul Constanţa au participat cu succes la acest concurs naţional, revenind pe litoral cu o salbă impresionantă de medalii: cinci de aur, trei de argint şi trei de bronz.Pe prima treaptă a podiumului au urcat Nadia Maria Zelesneac, la individual feminin (categ. 7-8 ani), Luca Ionuţ Greu, la individual masculin (categ. ND, 9-11 ani) şi la perechi mixte (categ. ND, 9-11 ani), Maria Alessia Vrânceanu Panciu, la individual feminin (categ. juniori, 15-17 ani) şi echipa de aerobic dance (categ. juniori, 15-17 ani), în componenţa Raisa Maria Huştea, Bianca Maria Avram, Isabel Colioglu, Maria Alessia Vrânceanu Panciu, Ingrid Petre şi Ioana Irina Preda.Medaliile de argint au venit în probele de individual masculin (categ. ND, 9-11 ani), prin Vlad Theodor Ciurea, perechi mixte (categ. ND, 9-11 ani), prin Rebeca Crina Mişu şi Vlad Theodor Ciurea, şi în cea de aerobic dance (categ. AG, 12-14 ani), performeri fiind Maria Irina Bică, Bianca Elena Lungu, Andra Mihaela Mihuţă şi Anastasia Chiosea, în timp ce Nadia Maria Zelesneac, la perechi mixte (categ. ND, 9-11 ani), Alina Ştefania Baltariu, Irina Ioana Preda, Ingrid Petre, Denisa Marina Alecsandru, Maria Anastasia Burlescu, în proba de grup (categ. AG, 12-14 ani), Sorana Elena Nicolaescu şi Anamaria Beatrice Budăi, la aerobic dance (categ. juniori, 15-17 ani), au fost recompensate cu medalii de bronz.Antrenorii aerobicilor de la CS Farul sunt Cristina Dulgheroiu, Cristiana Spînu şi Ştefan Huştea; coregraf: Nicoleta Dendiu.Rezultate onorante, în aceeaşi competiţie, şi pentru echipa de gimnastică aerobică a Clubului Sportiv Şcolar Nr.1 Constanţa. Astfel, sportivii şi sportivele pregătite de profesoarele Cristiana Spînu şi Nicoleta Copoiu au cucerit o medalie de aur, în proba de cuplu juniori III, o medalie de argint, în proba de aerobic dance juniori II, şi două medalii de bronz, în probele de cuplu juniori III şi aerobic dance juniori I.XXXIubitorii gimnasticii sunt aşteptaţi, cu mic, cu mare la Sala Polivalentă din Bucureşti, la un Regal al gimnasticii!În perioada 30 septembrie - 2 octombrie, vor avea loc Concursul internaţional RomGym Trophy şi Campionatul Naţional de gimnastică artistică, iar pe 8 şi 9 octombrie, Campionatul Naţional de gimnastică aerobică.Vor participa medaliaţi mondiali, europeni şi balcanici, gimnaşti consacraţi sau speranţe ale unui sport atât de iubit în România.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Farul Constanţa