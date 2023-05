Ancuţa Bodnar: „E minunat să fii neînvins atât timp, ne dorim să menţinem şirul victoriilor”

Canotoarea Ancuţa Bodnar a declarat, luni, la întoarcerea de la Campionatele Europene de la Bled (Slovenia), că este un sentiment minunat să fii neînvins din 2019 şi că îşi doreşte să menţină şirul victoriilor în proba de dublu vâsle cât mai mult timp.„Este minunat să fii neînvins de atâta timp (n.r. - din 2019). Ne dorim foarte, foarte mult să menţinem şirul victoriilor. Suntem foarte puternice, noi vom munci în continuare şi cu siguranţă vom reuşi acest lucru. Bineînţeles că există motivaţie şi pentru a doua medalie de aur la Jocurile Olimpice şi, de ce nu, chiar două de aur la Paris. În plus, ne mai gândim la ceva, pentru că a rămas nebătut un record mondial”, a spus Bodnar.Colega sa din barca de dublu vâsle, Simona Radiş, a afirmat că aurul de la CE de la Bled a fost unul foarte muncit.„Cursa noastră a fost una cu surprize şi emoţii pentru toată lumea care a privit-o. Însă trebuia puţin suspans ca să vedeţi cum se trăieşte acolo. Lăsând gluma la o parte, cursa a fost una foarte bună pentru noi, pentru că am fost la 3 secunde de recordul mondial. Avem potenţial mare şi se va vedea acest lucru la Campionatele Mondiale. Deşi am câştigat la distanţă mică acum, această medalie a fost cea mai trudită şi muncită, de aceea ţin foarte mult la ea. S-a văzut în cursă că acesta a fost cel mai greu rezultat de obţinut. A fost o bătaie acerbă şi am câştigat pe final. Acum ne dorim să recucerim titlul olimpic, să ne demonstrăm nouă şi celorlalţi că locul nostru este în vârf”, a explicat Radiş.