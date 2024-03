Andrei Luca, FRH: "Vor fi cheltuieli mari pentru organizarea EURO 2026, milioane de euro"

„Ne bucură încrederea Federaţiei Europene de Handbal, pentru că un turneu final ca acesta nu a mai fost organizat în România din 2000. Efortul este unul mare, îl cunoşteam, pentru că România îşi propusese să organizeze singură acest European. Este o organizare în premieră în cinci ţări, iar o primă întâlnire între noi, organizatorii, a avut loc. Şi sunt foarte multe de făcut din punct de vedere organizatoric şi administrativ, cheltuieli foarte mari. Pentru că este vorba de milioane de euro pentru organizarea meciurilor din România. Cumva avem bani prin acea asigurare guvernamentală, dar cumva presimt eu că ne vor mai trebui. Însă să nu vorbim doar de cheltuieli. Sigur că trebuie să cheltui ca să ai apoi încasări, dar să vedem la final dacă este un plus sau un minus. Ca imagine, nu încape niciun dubiu că va fi un plus, dar vor fi şi încasări, pentru că sala din Oradea are 5.400 de locuri, iar cea din Cluj are 10.000”, a afirmat Andrei Luca.





Secretarul general al Federaţiei Române de Handbal (FRH), Andrei Luca, a declarat într-o conferinţă de presă, că, pentru organizarea Campionatului European feminin din 2026, pe care România îl va găzdui împreună cu Cehia, Polonia, Slovacia şi Turcia, cheltuielile vor fi de ordinul milioanelor de euro. El a explicat însă că evenimentul va aduce şi încasări importante.