Andrei Nicolescu: „Politica noastră e de toleranţă zero împotriva huliganismului”

Administratorul special al clubului de fotbal Dinamo, Andrei Nicolescu, a declarat, joi, că politica grupării bucureştene este de toleranţă zero împotriva huliganismului.El a explicat care au fost erorile care au condus la incidentele petrecute în timpul partidei Dinamo - UTA Arad, scor 1-0, început cu întârziere din cauza unor incidente petrecute între suporteri pe terenul de joc al stadionului Arcul de Triumf.„Am avut incidentul acesta la meciul cu UTA, iar politica noastră este de toleranţă zero. Cred că am greşit un pic la meciul cu UTA, pentru că nu ne-am luat toate măsurile de siguranţă, dar asta a venit şi pe fondul faptului că la şedinţa tehnică gradul de risc a fost trecut ca mediu şi nu ridicat, şi atunci poate nici efectivul pe care noi l-am mobilizat nu a fost suficient. Politica noastră este toleranţă zero împotriva huliganismului. Nu vrem noi ca şi club să vedem astfel de evenimente pe stadioane, pentru că nu avem nevoie noi ca societate de astfel de evenimente. Vrem să avem tribunele pline care să încurajeze jucătorii, nu trebuie să se întâmple astfel de lucruri. Bătăile nu le încurajăm”, a declarat Nicolescu.El nu a dorit să comenteze decizia pe care urmează să o ia Comisia de disciplină a FRF în acest caz, dar nici dosarul deschis de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, care vizează mai mulţi şefi de galerii din ţară, dar şi pe preşedintele clubului FC Rapid, Daniel Niculae.„Nu pot să comentez ce va decide comisia, pentru că sunt multe aspecte de luat în considerare. Şi pe stradă au fost nişte incidente care nu au fost gestionate foarte bine. De pe stradă presiunea s-a mutat pe stadion în momentul respectiv şi poate acolo, noi, luaţi de val şi depresiunea de a intra cât mai repede suporterii, nu am aplicat toate măsurile care trebuiau. Nu ştiu, comisia se va pronunţa. În ceea ce priveşte dosarul deschis astăzi nu mă pot pronunţa, pentru că nu ştiu nimic. Nu vreau să comentez pentru că nu ştiu nimic şi asta ar înseamna să speculez”, a completat oficialul dinamovist.