Axiopolis Cernavodă a câştigat faza judeţeană a Cupei României la fotbal

Echipa de fotbal Axiopolis Cernavodă face istorie pentru al doilea an consecutiv în Cupa României. După ce anul trecut „Şoimii”, aşa cum mai sunt numiţi jucătorii din Cernavodă, au cucerit faza judeţeană a Cupei României, iată că şi anul acesta performanţa s-a repetat.Axiopolis Cernavodă a întâlnit pe stadionul „Ideal” din localitate formaţia Sparta Techirghiol, echipă care a încheiat pe poziţia a doua sezonul din Liga a Patra. A fost un meci extrem de spectaculos şi acest lucru s-a întâmplat îndeosebi datorită echipei antrenate de experimentatul Petre Grigoraş.La finalul celor 90 de minute regulamentare de joc tabela arăta un neverosimil 9-3, astfel că spectacolul a fost garantat şi gustat de cei care au ocupat tribunele stadionului din Cernavodă.„Victorie! Șoimii au câștigat pentru al doilea an consecutiv faza județeană a Cupei României! Deținătoarea trofeului și campioana Ligii a IV-a Șoimii Cernavodă, dorind să-și repete performanța ediției trecute, izbutește și își continuă drumul în Cupa României după victoria clară de azi împotriva formației din Techirghiol și se califică mai departe în faza regională, după un meci încărcat cu multe orgolii și ambiții de ambele părți, cu un recital de ocazii din partea noastră unde în cele din urmă, victoria a fost de partea echipei care a reușit să-și impună jocul și valoarea prin dorința și curajul de a izbuti. Spectacolul total a fost asigurat de Moise (4), Agiveli (1), Andreescu (1), Carabela (1) și Petrescu (2). Felicitări tuturor celor ce fac parte din acest spectacol și fenomen fotbalistic local! Mulțumim tuturor celor prezenți la stadion, ați fost și de această dată foarte mulți. Împreună suntem mai puternici. Forza Șoimii!”, se arată pe pagina de Facebook a celor din Cernavodă.De cealaltă parte echipa din Techirghiol a pierdut, însă oficialii clubului au dat dovadă de foarte mult fair-play şi şi-au felicitat adversarii care au fost la un nivel superior.„Mulțumim, Sparta Techirghiol! Nu am învins de această dată, dar am fost acolo sus prin forțe proprii și suntem mândri de această performanță. A fost doar începutul și un reper pentru sezoanele următoare. Felicitări învingătorilor!, este mesajul echipei din Techirghiol.Golurile echipei CS Sparta Techirghiol au fost înscrise de Cătălin Ghiţă, Robert Stan şi Daniel Rusu.Axiopolis Cernavodă urmează să joace în faza naţională a Cupei României, acolo unde poate întâlni echipe venite din Liga a Treia, sau chiar Liga a Doua.Însă, până la următorul meci din Cupa României, pentru Axiopolis Cernavodă urmează un baraj extrem de important în vederea promovării în Liga a Treia. Trupa lui Grigoraş va juca împotriva celor de la Victoria Gugeşti. Primul meci este programat sâmbătă, 17 iunie, la Gugeşti, cu începere de la ora 18:00.