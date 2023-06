Ianis Hagi, mesaj pentru suporterii naţionalei. „Îmi era dor!”

Ianis Hagi a revenit în lotul echipei naționalei după mai bine de un an și jumătate și a ținut să le transmită un mesaj suporterilor.Recuperat la începutul anului după o accidentare gravă la genunchi, care l-a ținut departe de gazon mai bine de un an, Ianis Hagi a fost convocat de selecționerul Edi Iordănescu pentru meciurile naționalei cu Kosovo (16 iunie), respectiv Elveția (19 iunie).Prezent în cantonamentul de la Mogoșoaia, mijlocașul lui Rangers a ținut să le transmită un mesaj susținătorilor naționalei.„A trecut mai mult de un an și jumătate de la ultimul antrenament cu echipa națională. Mi-era dor de tot ceea ce înseamnă acest cantonament și sunt extrem de fericit că mă aflu din nou aici. Abia aștept meciurile cu Kosovo și Elveția. Hai, România!”, a scris Ianis pe rețelele de socializare.Hagi junior a jucat ultima dată în „tricolor” pe 14 noiembrie 2021, la 2-0 cu Liechtenstein, meciul care a încheiat campania de calificare la Mondialul din Qatar.Meciurile care urmează în această lună contează pentru campania de calificare la EURO 2024. România face parte din grupa I, pe care a început-o cu două victorii, 2-0 cu Andorra, 2-1 cu Belarus. Primele două clasate din fiecare grupă se califică direct la turneul final.