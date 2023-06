Fiorentina nu ar mai vrea să îl lase pe Louis Munteanu sub formă de împrumut la Farul

Americanul Joe Barone, CEO al Fiorentinei, sugerează că trupa violas-ar putea baza pe atacantul român Louis Munteanu (20 de ani) în sezonul următor. În ultimul an, vârful de națională a fost împrumutat la Farul, unde a contribuit decisiv la titlul cucerit de clubul lui Gică Hagi.Vândut de Viitorul (acum Farul) la Fiorentina în 2020, Louis Munteanu a revenit la clubul lui Gică Hagi în vara lui 2022, sub formă de împrumut.Tânărul atacant a contribuit din plin la titlul cucerit de Farul în acest sezon, cu 8 reușite și 6 assisturi în 27 de meciuri, inclusiv golul decisiv în duelul cu FCSB care a avut trofeul pe masă.Mulțumit de randamentul lui Munteanu, Gică Hagi a cerut public Fiorentinei să-l mai lase pe Louis măcar un sezon la Constanța.Pentru prima dată după apelul făcut de Hagi, oficialii Fiorentinei au vorbit public despre Munteanu. CEO-ul Joe Barone a sugerat că formația viola l-ar putea rechema pe român.„Trebuie să vedem ce avem la dispoziție și care sunt nevoile astfel încât să ne îmbunătățim. Am crescut numărul de goluri înscrise, deși, bineînțeles, unii vor spune că nu este același lucru să înscrii în Conference League precum este să o faci în Champions League.În atac avem jucători împrumutați care cresc, precum Munteanu, care a câștigat campionatul în România și este convocat la echipa națională de seniori”, a declarat acesta.