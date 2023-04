Baschetbalistul Vlad Moldoveanu s-a retras din activitate

Unul dintre cei mai valoroşi baschetbalişti români, Vlad Moldoveanu (35 ani), şi-a anunţat retragerea din activitatea sportivă, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la sala de trofee a CS Dinamo.„Este un moment greu pentru mine, deoarece asta fac de când m-am născut. E momentul să-mi schimb priorităţile, să las baschetul pe locul 2. Fac acest pas pentru copii. Sunt mulţumit cu ce am realizat în carieră, ştiu că am muncit pentru tot”, a mărturisit Moldoveanu, citat de pagina de Facebook a clubului.„Nu am regrete, cred că mi-am atins potenţialul. Mi-am atins întotdeauna limitele fizice şi psihice, chiar un pic mai mult din punct de vedere fizic. Legat de următorul pas, vom vedea ce va fi. Se spune că sportivul are o primă moarte, dar e viaţă şi după baschet”, a declarat Vlad Moldoveanu.După ce a jucat în liga universitară nord-americană (NCAA), Moldoveanu a evoluat la Benetton Treviso, Le Havre, Kalev/Cramo (Estonia), Turow Zgorzelec (Polonia), Stelmet Zielona Gora (Polonia), U-BT Cluj-Napoca, Buyukcekmece (Turcia), Ifaistos Limnou (Grecia), CSO Voluntari şi CS Dinamo.