România va candida pentru organizarea EuroBasket 2025

Federaţia Română de Baschet intenţionează să înceapă demersurile pentru obţinerea organizării meciurilor din faza grupelor Campionatului European - FIBA Women's EuroBasket 2025, la noua sală polivalentă din municipiul Constanţa, a anunţat forul naţional, marţi, pe site-ul său oficial.Preşedinta Federaţiei, Carmen Tocală, a dezvăluit acest lucru la revenirea în ţară de la şedinţa Board-ului FIBA Europe care a avut loc la Sevilla, unde a participat în calitate de vicepreşedinte al forului continental. La exact zece ani după organizarea meciurilor din faza grupelor FIBA Women's EuroBasket 2015, la Timişoara şi Oradea, România are din nou şansa de a găzdui competiţia celor mai valoroase reprezentative naţionale feminine de pe continent.„Consider că România merită să organizeze un nou eveniment european de anvergură şi vom începe toate demersurile pentru depunerea dosarului de candidatură la FIBA Europe. Gazda propusă de Federaţia Română de Baschet va fi noua arenă polivalentă din municipiul Constanţa, o sală cu o capacitate de 5.000 de locuri, care se ridică la standardele internaţionale, inclusiv pentru FIBA Women's EuroBasket 2025. De altfel, Constanţa a arătat în ultimii ani că are o administraţie locală şi o comunitate care susţin sportul în general şi baschetul în special, având deja experienţe organizatorice a unor evenimente internaţionale în oraşul de pe malul Marii Negre”, a declarat carmen Tocală.Totodată, ea a subliniat că organizarea meciurilor din faza grupelor FIBA Women's EuroBasket 2025 reprezintă o oportunitate deosebită, dar şi o mare provocare, pentru baschetul feminin românesc, şi nu numai.„Sunt convinsă că ne putem ridica la cerinţele şi nivelul unui astfel de eveniment european. În plus, competiţia va atrage la Constanţa multe dintre marile valori ale baschetului feminin continental, care vor veni şi vor juca în noua arenă constănţeană. Iar toţi iubitorii sportului cu mingea la coş, începând chiar de la copiii care iubesc şi practică această disciplină sportivă, vor avea astfel ocazia să vadă crema baschetului feminin din Europa şi să înţeleagă ce înseamnă baschetul de la acest nivel. Cred că prin acest eveniment putem pune o nouă piatră de temelie pentru viitorul baschetului feminin românesc, iar FIBA Women's EuroBasket 2025 poate fi şi un moment de inspiraţie pentru tinerele noastre jucătoare, dar şi pentru cei care îşi doresc să desluşească tainele sportului de sub panouri”, a mai spus Tocală.