Constănţeanca Elena Zaharia face senzaţie la "Jocurile Francofoniei", la tenis de masă

Cu Elena Zaharia (CSM Constanța) în delegația României și antrenorul Viorel Filimon (CSM Constanța), România obține aurul în proba mixtă la Jocurile Francofoniei din Kinshasa 2023. Îndrumați de antrenorul Viorel Filimon, Elena Zaharia și Eduard Ionescu au avut un parcurs impecabil, cu un singur set pierdut în cele patru confruntări în care au întâlnit Senegal, Niger, Liban și Tunisia.În finală, sportivii noștri au menținut ritmul și i-au învins pe adversarii din Tunisia cu 2-0, datorită meciurilor: Eduard Ionescu - Youssef Ben Attia 3-1 și Elena Zaharia - Fadwa Garci 3-0.Sunt primele medalii de aur aduse de tenisul de masă românesc în competiția din Republica Democratică Congo, iar pentru juniorii noștri urmează probele de simplu feminin/masculin și dublu mixt.Cea de-a IX-a ediție a Jocurilor Francofoniei are loc în perioada 28 iulie – 6 august 2023. Anul acesta, competiția va fi găzduită la Kinshasa, în Republica Democratică Congo, și va reuni sportivi și artiști din 38 de țări.„Jocurile Francofoniei” este o competiție culturală și sportivă de anvergură, care reunește la fiecare patru ani peste 3.000 de tineri, artiști și sportivi. Doi juniori campioni europeni vor fi la masa de joc pentru România. Elena Zaharia și Eduard Ionescu, sportivii care au strâns câte patru medalii la ediția recentă a Campionatului European de Juniori, sunt în Kinshasa alături de antrenorul Viorel Filimon și de arbitrul internațional Mircea Șteff.Iată că tenisul de masă românesc şi mai ales cel constănţean, are viitor. Constanţa a dat-o tenisului de masă mondial pe Eliza Samara, jucătoare aflată în plină ascensiune, dar care are deja o vârstă şi nu va mai juca prea mulţi ani. La fel putem vorbi şi despre Bernadette Szocz care a fost la înălţime la Jocurile Europene, mai ales în finala cu Germania.Dar aceşti copii, constănţeanca Elena Zaharia şi Eduard Ionescu, reprezintă viitorul tenisului de masă românesc.Elena Zaharia a avut mai mereu evoluţii remarcabile, iar antrenorul Viorel Filimon are maximă încredere în calităţile sale. Pentru ea urmează acum şi alte competiţii importante şi cine ştie, poate în 2024, la Jocurile Olimpice de la Paris, o vom vedea în echipa naţională de tenis de masă a României, alături de jucătoarele experimentate.Elena Zaharia are toate şansele să mai câştige o medalie înainte de încheierea „Jocurilor Francofoniei” pentru că se află într-o perioadă foarte bună a carierei sale. Tânăra de la malul mării ia fiecare meci în serios şi s-a făcut şi remarcată pentru că după fiecare victorie se bucură ca un copil, ceea ce de altfel şi este, zâmbetul său fiind unul unic în tenisul de masă mondial.