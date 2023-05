CSM Constanţa a cucerit Cupa României la baschet 3X3 Indoor

Baschetul constănţean ţine steagul sus. Echipa CSM Constanța reușește dubla în Cupa României 3x3 Indoor și cucerește trofeul și în competiția masculină. După ce și-a adjudecat trofeul în competiția feminină, CSM Constanța reușește o nouă performanță și cucerește Cupa României 3x3 pentru a doua oară.Cu o formulă formată din Andrei Oprean, Vlad Corpodean, Vitalia Balan și Mario Lazar, CSM Constanța a obținut 6 victorii în cele 7 meciuri disputate de-alungul celor două zile de competiție.Băieții antrenați de Alexandru Olteanu s-au impus cu Dinamo București (22-11) și au cedat cu CSU Târgu Mureș (20-21) în faza grupelor, ca mai apoi să câștige toate meciurile din fazele eliminatorii, cu U Cluj (20-13), Știința București 2 (21-11), vs CS Poli Iași (21-11), vs CSU Târgu Mureș (19-14) în semifinale și 21-15 vs Știința București 1 în finală.