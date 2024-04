Farul este pregătită pentru meciul cu Sepsi. „Va fi greu, dar nu ne vom da bătuţi”

FC Farul Constanţa se află în faţa unui meci extrem de important din play-off-ul Superligii la fotbal. Formaţia de pe litoral va juca vineri seară, cu începere de la ora 20:30, în deplasare, cu Sepsi Sfîntu Gheorghe. Constănţenii vin după o înfrângere dureroasă, pe teren propriu, cu FCSB, meci în care au avut multe şanse de a înscrie, însă portarul roş-albaştrilor, Ştefan Târnovanu, a fost îngerul păzitor al echipei sale.Managerul tehnic al formaţiei de pe litoral, Gheorghe Hagi, speră că echipa sa şi-a revenit şi merge la Sfîntu Gheorghe cu gtândul să se întoarcă acasă cu toate cele trei puncte puse în joc.„După meciul cu FCSB în care jucând bine am pierdut, practic șansele noastre, gândurile noastre erau de a lupta acolo sus, dar s-au dus. Ne rămâne de acum încolo să ne luptăm pentru un loc de participare în cupele europene începând cu acest meci, cred că va fi un meci deschis cu o echipă foarte bună. Toate echipele din play-off sunt foarte bune.Este o echipă care joacă fotbal, agresivă, iar noi trebuie să facem ambele faze foarte bine. Ne așteaptă un meci dificil, deschis oricărui rezultat pentru că și noi mergem acolo să luăm cele trei puncte, acest este gândul nostru!”, a declarat managerul tehnic Gheorghe Hagi.Cristi Ganea este un jucător extrem de important pentru Farul Constanţa. Acesta a căpătat deja experienţă, a jucat şi în campionate puternice, şi poate pune umărul la un eventual succes al echipei sale.Fundaşul este optimist înaintea meciului cu Sepsi şi crede că formaţia de la malul mării va reuşi să facă un meci bun şi va câştiga.„Ne așteaptă un meci greu. Venim după o înfrângere nemeritată. Ne-am dorit foarte mult să câștigăm meciul cu cei de la FCSB, cred că am făcut o partidă foarte bună, dar nu am marcat. Păcat, că veneam după victoria cu Rapid. Dacă noi câștigam și cu FCSB, legam două victorii și eram bine acum, eram sus. Urmează un meci greu, cu o echipă bună, dar mergem să câștigăm cele 3 puncte și să atacăm locul al doilea!”, a spus mijlocașul Cristian Ganea.Ionuţ Cojocaru a avut o evoluţie bună în meciul cu FCSB şi speră să oţină tot aşa şi în partida de la Sfîntu Gheorghe.Fundaşul, care are şi valenţe de mijlocaş, este extrem de încrezător şi nu se gândeşte în nicio clipă că Farul ar putea să nu câştige pe terenul celor de la Sepsi.„Sepsi e o echipă bună, joacă un fotbal frumos, ofensiv, dar noi vrem să ne impunem principiile și să câștigăm meciul. Sunt încrezător, vreau să joc cât mai bine și să răsplătesc încrederea care mi s-a acordat. Îmi văd de jocul meu, știu ce am de făcut, știu ce trebuie să fac pe poziția pe care joc și sunt dezinvolt”, a declarat fundașul Ionuț Cojocaru la conferința de presă.Aşadar, ne aşteaptă un meci extrem de interesant şi mai interesant va fi şi duelul din tribune, galeria constănţenilor urmând să efectueze deplasare într-un număr mare, aşa cum o face tot timpul, la fiecare meci pe care favoriţii lor îl dispută în deplasare.