Faza grupelor din cadrul Trofeului Liga Old Boys a ajuns la final. FC Ziariştii a ratat calificarea

Ultima etapă a fazei grupelor din cadrul Trofeului Liga Old Boys la fotbal în sală a adus meciuri spectaculoase, aşa cum au fost toate partidele jucate pe durata turneului până la acest moment. Sala Sporturilor „Simona Amânar” din Constanţa a fost animată duminică, atât pe teren cât şi în tribune. FC Constanţa a dat piept cu Liga Ofiţerilor şi a oferit un adevărat recital, reuşind să se impună cu 7-1.Meciul dintre FC Farul şi CSO Murfatlar a fost unul extrem de spectaculos, constănţenii reușind, în cele din urmă, să obţină victoria cu scorul de 4-3.VDT Construct şi FC Amicii şi-au împărţit punctele după un meci intens, scor 3-3, în timp ce Constructorul Topraisar nu a avut nicio şansă în faţa formaţiei Star Farul 2017, fiind învinsă cu 1-7.FCS Performer Năvodari a venit din nou cu toate vedetele şi nu a avut emoţii în partida cu Săgeata Stejaru. Băieţii lui Viorel „Jimmy” Farcaş s-au impus cu 3-1 după o prestaţie foarte frumoasă.Ultimul meci al zilei le-a adus faţă în faţă pe TTS Voinţa Valu lui Traian şi pe FC Ziariştii.Chiar dacă pe tot parcursul turneului au demonstrat că formează o echipă cu inimă mare, cei de la FC Ziariştii s-au dovedit a fi copleşiţi de valoarea adversarilor din teren. Echipa din Valu lui Traian s-a impus cu 9-2 şi a obţinut calificarea în fazele eliminatorii ale competiţiei.Din păcate pentru ei, ziariştii părăsesc competiţia, însă o fac cu capul sus, după ce în prima etapă a acestui turneu au reuşit o mare victorie, scor 3-2 cu Săgeata Stejaru.Aşadar, în sferturile de finală ale competiţiei Star Farul 2017 va da piept cu FC Farul Constanţa, iar FCS Performer Năvodari va juca împotriva celor de la FC Constanţa. În următoarele două sferturi de finală CS Agigea o va înfrunta pe Spartanii Năvodari, iar VDT Construct va juca împotriva celor de la TTS Voinţa Valu lui Traian.Vorbim, astfel, de 4 meciuri extrem de echilibrate de la care nu ştim la ce să ne aşteptăm.La prima vedere s-ar putea spune că FCS Performer Năvodari este principala favorită la cucerirea trofeului pentru că are în componenţă foarte mulţi jucători care au făcut performanţă în „sportul rege”.De asemenea, CS Agigea se anunţă o candidată la titlu pentru că jocul prestat de această echipă ne-a dovedit acest lucru.Un ultim cuvânt l-ar putea avea de spus şi campionii en-titre de la TTS Voinţa Valu lui Traian, care au un joc foarte echilibrat şi care la fiecare meci se bucură de o susţinere frenetică din partea unel galerii incendiare.Weekendul următor nu se vor juca meciuri din cadrul Trofeului Liga Old Boys, astfel că rămâne să se stabiliească data şi orele partidelor din sferturile de finală.