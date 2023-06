Naționalele de baschet 3x3 ale României luptă la Constanţa pentru calificarea la FIBA 3x3 Europe Cup

Pentru a cincea oară consecutiv, exceptând anul pandemic 2020, Constanța va găzdui unul dintre turneele de calificare pentru FIBA 3x3 Europe Cup – Campionatul European de Baschet 3x3. Evenimentul este programat în zilele de 10 și 11 iunie, în arena temporară amenajată pe Faleza Cazino, în dreptul statuii lui Mihai Eminescu.Ambele naționale ale României, atât la masculin cât și la feminin, alături de alte 19 echipe reprezentative din 11 țări se vor duela pentru calificarea la turneul final ce va alea loc în Israel, la Ierusalim, între 5 și 7 septembrie 2023.Constanța este unul dintre orașele-gazdă apreciate de către Federația Internațională de Baschet pentru implicarea în dezvoltarea acestei discipline, cu numeroase evenimente organizate începând cu anul 2017, an în care baschetul 3x3 a fost inclus în programul Jocurilor Olimpice.CSM Constanța, cu sprijinul Primăriei Constanța, a desfășurat în permanență programe și proiecte care au ca scop atragerea tinerilor către sport prin intermediul baschetului 3x3 precum și susținerea unor echipe la nivelul de performanță, cu rezultate excelente atât în competițiile naționale cât și în cele internaționale.Principala favorită în competiția masculină este Belgia, care va deplasa la Constanța un lot stelar alcătuit din componenții echipei Antwerp, ce evoluează în circuitul mondial. Belgienii s-au clasat pe locul 11 la Campionatele Mondiale încheiate recent la Viena, fiind eliminați în optimile de finală de către Letonia, medaliată cu bronz.La feminin, principala favorită este Spania, cu legendara Sandra Ygueravide în prim-plan. Jucătoarea de 38 de ani are două medalii la Campionatele Europene, una de aur în 2021 și una de argint în 2019.România este favorita cu numărul doi în competiția feminină, și va fi prezentă la Constanța cu trei jucătoare din lotul care a participat la Campionatele Mondiale din acest an, Alina Podar, Teodora Manea, Anamaria Vîrjoghe, la care s-a alăturat Andreea Ioana Ghizilă.La masculin, doi dintre componenții de bază ai naționalelor tricolore în ultimii ani, Christian Chițu și Alexandru Coconea îi vor avea alături pe Santa Szabolcs și pe Vladislav Solopa, ambii evoluând în ultimii ani în competițiile interne de baschet 3x3 pentru CSU Pitești.Trei echipe la masculin și trei la feminin vor obține de la Constanța biletele pentru turneul final al FIBA 3x3 Europe Cup 2023, de la Ierusalim. Celelalte două turnee de calificare au loc la Bratislava, Slovacia, respectiv Limassol, Cipru.Evenimentele de baschet 3x3 promovează sportul în zone emblematice ale orașelor și este o disciplină care se adresează în primul rând tinerilor, adăugând la componenta sportivă și o puternică latură de cultură urbană. Astfel, de-a lungul celor două zile de competiției, terenul de pe Faleza Cazino va găzdui concursuri pentru spectatori, momente de dans și majorete, iar muzica va anima non-stop atmosfera.