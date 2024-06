"Va fi un eveniment frumos. Ma bucur că ne vom reîntâlni. Sper să putem să facem faţă pentru că vom întâlni o echipă mai tânără. Cea mai importantă este repriza a 3-a. Acolo am încredere în băieții mei. Îmi aduc aminte că la meciul tur cu Bacău m-am enervat și am degajat o minge spre tribuna oficiala unde se afla regretatul Dumitru Sechelariu, preşedintele de atunci al clubului și totodată primarul Bacăului. La retur, la Bacău, am vrut să scot echipa de pe teren când am văzut ce se întâmplă. Dar m-am calmat și bine am făcut. Am câștigat în cele din urma cand nimeni nu ne dădea nicio şansă"