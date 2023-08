Prima ediție a Campionatului Național de Canotaj pe mare s-a încheiat

În acest weekend, pe plaja Reina din Constanța s-a desfășurat prima ediție a Competiției Naționale de Canotaj pe mare pentru juniori, seniori și masters. La fetivitatea de premiere a participat și Elisabeta Lipa, președinta Agenției Naționale pentru Sport.













„Este prima ediție oficială pentru că și acum un an și acum doi ani am organizat Cupa Reyna. Din acest an am intrat oficial în calendarul competițional al Federației, ceea ce presupune că trebuie să ne organizăm încet, dar sigur pentru că 2028 pare departe, dar este de fapt foarte aproape. Având în vedere că totul este nou cu această probă, chiar trebuie să ne punem la punct. Avem copii talentați, dornici să câștige și este obligația noastră să îi ajutăm ca ei să devină campioni. Internațional, canotajul pe mare este foarte dezvoltat. Fiind o probă spectaculoasă se va scoate din programa olimpică dublu vârsle – categoria ușoară și se reintroduce proba de beach sprint. Noi avem un mare handicat față de alte țări, trebuie să îi ajungem din urmă”, a declarat Elisebeta Lipă.













Canotajul de coastă reprezintă versiunea extremă, partea plină de aventură a canotajului. Se practică pe mare şi este o ramură a canotajului foarte populară în ţări precum Italia, Franţa sau Marea Britanie.













Ambarcaţiunile cu ajutorul cărora se practică canotajul de coastă sunt mai robuste şi mai stabile decât cele pentru canotajul clasic. Comparativ cu canotajul clasic, desfăşurat pe canale sau lacuri, canotajul pe mare este mai dificil, sportivii trebuie să fie mai atenţi cu valurile şi vântul mai puternic. Din 2024 canotajul pe mare va fi disciplină olimpică, proba fiind inclusă în Jocurile Olimpice de la Paris.













Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Constanța, Federația Română de Canotaj și CSM Constanța.