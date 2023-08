Turul României a fost reprogramat pentru perioada 18-22 octombrie

Turul ciclist al României, care urma să se desfăşoare între 4 şi 10 septembrie, a fost reprogramat pentru perioada 18-22 octombrie, au anunţat organizatorii.Turul României, una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism rutier din sud-estul Europei, se va derula pe acelaşi traseu de peste 900 km ce va porni din Suceava şi care va traversa oraşele Piatra Neamţ, Focşani, Tulcea şi Călăraşi, marea finală urmând a avea loc la Bucureşti, pe Bulevardul Kiseleff.„Din motive independente de organizatori şi parteneri, perioada de desfăşurare a Turului României se decalează pentru luna octombrie. Federaţia Română de Ciclism, în acord cu Uniunea Ciclistă Internaţională, a selectat o nouă perioadă de desfăşurare care nu se suprapune cu alte competiţii şi care permite continuitatea acestei competiţii emblematice pe plan local, oferind tuturor părţilor implicate - concurenţi, spectatori, parteneri, etc., un spectacol de calitate, organizat la standarde internaţionale, şi o experienţă sportivă completă”, se arată în comunicat.Festivităţile pentru Mica Buclă vor debuta astfel pe 17 octombrie cu prezentarea echipelor, eveniment ce va avea loc pe esplanada Casei de Cultură Suceava, urmând ca cicliştii să pornească în prima etapă pe 18 octombrie, spre Piatra Neamţ. În calitate de promotor al frumuseţilor locale, pe parcursul traseului de peste 900 km, Turul României va pune în lumină numeroase zone şi obiective turistice din România, precum Cetatea Sucevei, Mănăstirea Voroneţ, lacul Bicaz, staţiunea Durău, zona viticolă a Vrancei, Munţii Măcinului, dar şi localităţi pitoreşti situate de-a lungul Dunării.Faţă de programul iniţial, care cuprindea un prolog şi şase etape, noua formulă a Turului României prevede cinci etape, renunţându-se la prolog şi la contratimpul individual Vărteşcoiu - Faraoanele (Vrancea).Prima etapă se va desfăşura pe 18 octombrie, între Suceava şi Piatra Neamţ, etapa a 2-a (19 octombrie) are loc între Piatra Neamţ şi Focşani, etapa a 3-a (20 octombrie) va fi alergată între Focşani şi Tulcea, penultima etapă, a patra (21 octombrie) se va desfăşura de la Tulcea la Călăraşi, iar ultima etapă va avea loc la Bucureşti.Turul României cuprinde şi anul acesta cinci curse pentru copiii cu vârste cuprinse între 3-14 ani. Acestea au loc în fiecare oraş prin care trece caravana ciclistă, iar participarea este gratuită.În cadrul competiţiei din acest an vor fi acordate 6 tricouri distinctive: Tricoul galben - Lider în Clasamentul General, oferit de Alpro, Tricoul alb - Lider în Clasamentul Tinerilor (Sub 23 de ani), oferit de Gebruder Weiss, Tricoul roşu - Lider în Clasamentul pe Puncte, oferit de Orange, Tricoul verde - Lider în Clasamentul Căţărătorilor, oferit de Gillette, Tricoul albastru - Lider în Clasamentul Românilor, oferit de M&M, Tricoul gri - Lider în clasamentul pe echipe, oferit de Auchan.