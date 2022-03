Rareş Ştefan, debutant în Liga Naţională, la numai 16 ani şi 7 luni

Pentru HC Dobrogea Sud, unul dintre câştigurile meciului cu CSM Alexandria este Rareş Ştefan. La numai 16 ani, 7 luni şi 23 de zile, puştiul de la academia clubului a devenit cel mai tânăr debutant în Liga Naţională pentru echipa Constanţei.Juniorul a intrat foarte motivat, a fost aproape să marcheze primul său gol în Liga Naţională, ba chiar a primit şi o eliminare de două minute. Emoţii mari, determinare pe măsură! Rareş Ştefan evoluează pe postul de extremă dreaptă şi promite să calce pe urmele lui Nistor şi Stankovic.„Este un moment special pentru mine. Am debutat în Liga Naţională, au fost şi emoţii. Sunt mulţumit de felul cum am jucat, chiar dacă se putea mai bine. Îmi propun să muncesc la fel de mult ca şi până acum. Voi încerca să fiu din ce în ce mai bun şi să joc cât mai mult”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, Rareş Ştefan.Antrenorul George Buricea nu a ezitat să meargă pe mâna tinerilor în finalul partidei cu Alexandria. HCDS a jucat cu Preda în poartă, Ştefan în extrema dreaptă, Ionuţ Stănescu inter dreapta, Caba centru, Bruj inter stânga, Loghin extremă stânga şi Susanu pivot. Adică o medie de vârstă de aproape 21 de ani.„În ultimele 10 minute, a jucat echipa U21 a clubului. Anul trecut a debutat Teodor Ştefan, la 16 ani şi 8 luni, acum Rareş Ştefan, la 16 ani şi 7 luni. A bătut recordul. Sunt fericit că am reuşit să-i bag la echipa mare. Pentru ei contează enorm să joace 5-10 minute alături de cei consacraţi, în Liga Naţională. Înseamnă că academia clubului îşi face treaba, iar acesta este cel mai important lucru”, a explicat George Buricea.Foto: Facebook / Handbal Club Dobrogea Sud