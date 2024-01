Sportivii din Cumpăna, lăudaţi de primarul Mariana Gâju. „Ce vedeţi aici a devenit un mod de viaţă”

În cursul zilei de joi, la „Complexul Sportiv Centenar 2018” din Cumpăna, a avut loc o conferință de presă în cadrul căreia s-a prezentat un raport de activitate al tuturor performanţelor sportive din anul 2023 obținute de Clubul Sportiv Victoria Cumpăna.La eveniment au participat primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, președintele de onoare al Clubului Sportiv Victoria Cumpăna, Elena Frîncu și președintele CS Victoria Cumpăna, Ion Răuță. De asemenea, în sală au fost prezenţi și antrenorii secțiilor sportive ale clubului.„Vă mulțumesc pentru că ați răspuns acestei invitații. Mi-am dorit să avem această conferință de presă deschizând anul 2024 cu prezentarea bilanțului activităților sportive din anul 2023 dar și țintele anului 2024 în sport. La Cumpăna sportul este un mod de viață. Sportul ne-a călit pentru a putea rezista în toate domeniile de activitate pe care administrația publică locală le desfășoară la Cumpăna. Consecvența pe care administrația publică locală a acordat-o activității sportive vine din dorința de a iubi sportul pe care mi-a insuflat-o mentorul meu, Elena Frîncu. Am două femei care îmi sunt mentori. Din păcate, în ultima noapte a anului trecut una dintre ele, Valerica Zamfir, a plecat la cer.Mi-a fost ca o mamă. Administrația locală Cumpăna a luptat să atragă fonduri europene pentru a construi o bază sportivă. Avem trei săli de sport și acest complex sportiv. Acele critici care au venit de-a lungul anilor nu au fost întemeiate. Rezultatele copiilor noștri, pregătiți de profesori și antrenori super calificați, au demonstrat că aici este o pepinieră. Avem 1424 de elevi în cadrul liceului, alți 500 de preșcolari și vine din urmă și creșa cu 116 îngerași. Avem copii pentru sport. Administrația noastră nu a avut posibilitatea financiară să ofere atâția bani de cât ar fi nevoie ca să ne situăm pe locuri fruntașe la toate disciplinele. Este un îndemn a munci mai departe. Devotamentul acestor profesori și mai ales sprijinul părinților, îmi dau forța de a merge mai departe și de a găsi bani pentru a-i aloca pentru sport. Niciodată sportul nu va aduce rău unei comunități. Fiind bani publici am avut nevoie de sprijinul sponsorilor care au venit să completeze lipsurile pe care le-am avut. Este cel mai bun îndemn pentru mine ca om de a avea curaj să mergem mai departe într-o formulă câștigătoare. Sportul ne formează copiii sănătoși. Sportul îi învață să fie loiali”, a declarat Mariana Gâju.La rândul său, preşedintele Ion Răuţă a ţinut să spună şi el câteva cuvinte în cadrul evenimentului.„Noi ne ocupăm în proporție de 90 la sută de copii. Avem 6 secții de juniori și o singură secție de seniori. Suntem un club înființat de curând și noi avem politica de a crește copiii noștri din comună. Foarte rar am apelat la copii din alte localități. S-a mai întâmplat la rugby, acolo unde nu am avut soluții. Facem pași mici și sperăm ca, de la an la an, rezultatele noastre să fie din ce în ce mai bune. Avem și probleme. La fotbal nu putem să facem o selecție într-un an pentru că nu sunt destui copii în Cumpăna născuţi în acelaşi an. Atunci am format o echipă pe care o înscriem într-un campionat şi din care fac parte copii cu diferenţe de 2-3 ani între ei. Trebuie să amintesc şi de gimnastică ritmică, acolo unde o avem ca antrenor coordonator pe Elena Vlad și antrenor Luiza Cerbula. Această secție a obținut un număr de 155 de medalii”, a concluzionat Ion Răuţă.