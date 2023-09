Antony Blinken: „Beijingul caută să devină puterea dominantă în lume”

China se ambiţionează să devanseze SUA în calitate de primă putere mondială, a declarat secretarul de stat american Antony Blinken, lansând în acelaşi timp un nou avertisment cu privire la Taiwan, relatează agenţia AFP.SUA au desemnat China drept principala lor provocare pe termen lung şi îşi dublează eforturile pentru a consolida prezenţa americană în zona Asia-Pacific.„Cred că obiectivul său este de a deveni puterea dominantă în lume - pe plan militar, economic, diplomatic”, a afirmat Antony Blinken, întrebat despre intenţiile Chinei în cadrul unui forum organizat de revista The Atlantic.„Aceasta este ceea ce caută preşedintele chinez Xi Jinping. Într-un fel, nu este o surpriză. China are o istorie extraordinară. Cred că, dacă vă uitaţi şi îi ascultaţi pe liderii chinezi, ei caută să recâştige ceea ce consideră a fi locul lor legitim în lume”, a adăugat secretarul de stat american, care a efectuat, în iunie, o rară vizită la Beijing.Dar tensiunile rămân puternice, în special în privinţa Taiwanului, pe care guvernul chinez îl consideră drept parte a teritoriului Chinei.„Miza este extraordinar de mare”, a declarat Blinken, subliniind rolul insulei în economia globală, în special ca hub pentru semiconductorii de ultimă generaţie.„Dacă ar fi să existe o criză cu privire la Taiwan precipitată de acţiunile Chinei, ar exista o criză economică mondială”, a avertizat şeful Departamentului de Stat al SUA, lansând un apel către Beijing să nu mai încerce să schimbe status quo-ul insulei. „Ne dorim - toată lumea vrea - pace şi stabilitate şi toată lumea doreşte ca status quo-ul să fie păstrat”, a afirmat Blinken.XXXHackerii chinezi care au subminat platforma de e-mail a Microsoft în luna mai au reuşit să fure zeci de mii de mesaje e-mail din conturile Departamentului de Stat al SUA, a declarat un angajat al Senatului american.Acest angajat, care a participat anterior la o întâlnire a oficialilor IT ai Departamentului de Stat, a declarat că oficialii le-au spus parlamentarilor că 60.000 de mesaje e-mail au fost furate din zece conturi diferite ale Departamentului de Stat. Deşi nu au fost comunicate numele victimelor, toate, cu excepţia uneia, lucrau pe dosare care privesc Asia de Est şi Pacific.