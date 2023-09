EmbraceYourStyle: Redefinește eleganța toamnei cu noile colecții de la City Park Mall Constanța

Constanța, 14 septembrie 2023 – Garderoba de toamnă vine cu piese statement în culorile naturii, la brandurile exclusive din City Park Mall Constanța. Noile colecții aduc în dressing ținute chic atât pentru birou, cât și pentru începutul de an școlar.Una dintre cele mai întâlnite piese din acest sezon este jacheta cropped, care rămâne o alegere potrivită pentru zilele răcoroase de toamnă, și care poate fi purtată cu fuste sau blugi cu croială largă.La Zara, fashionistele vor descoperi costume și rochii elegante, trenciuri clasice sau oversized și accesorii trendy, în timp ce pe cei mici îi așteaptă colecția Back to School, cu uniforme, tricotaje, jeans, articole esențiale pentru orele de sport, paltoane și accesorii.US Polo ASSN propune piese versatile, de la cămăși clasice, fuste și rochii elegante la pulovere călduroase, hanorace, cardigane, jeans și încălțăminte.La JD Sports, iubitorii sportului și streetwear-ului își pot alege sneakers și îmbrăcăminte urbană de la cele mai cunoscute branduri și pot fi la curent cu noile trenduri. În plus, juniorii se bucură de o varietate de articole sportive, de la treninguri și încălțăminte la diverse accesorii precum rucsacuri și borsete.Under Armour propune echipamente sportive pentru un stil activ și în același timp confortabil. De la pantaloni scurți și tricouri, până la bluze cu mânecă lungă, treninguri și încălțăminte sport.Skechers oferă atât pentru adulți, cât și pentru copii o gamă variată de încălțăminte casual și sport, perfectă pentru ținute urban-smart.Colecția de toamnă de la Nissa aduce în lumina reflectoarelor noi piese pline de feminitate, fuste cu pliuri sau cu talie înaltă, sacouri și cămăși oversized, topuri și rochii elegante.Lacoste propune pentru copii și adulți tricouri polo din bumbac, pulovere, treninguri și încălțăminte sport.Motivi pune accentul pe piese moderne și sofisticate, perfecte pentru exprimarea stilului personal. Noua colecție include tricouri și topuri din tricot, jeans evazați sau pantaloni de tip Palazzo, pulovere, cardigane și accesorii.Calvin Klein propune pentru adulți hanorace și paltoane din lână, geci din puf și accesorii, iar pentru copii treninguri și încălțăminte.Guess mizează pe bluze cu imprimeuri îndrăznețe, o gamă variată de jeans, încălțăminte și jachete potrivite pentru noul sezon.Noile colecții Tommy Hilfiger combină articolele elegante cu cele sport. Adulții își vor putea completa garderoba cu sacouri și pantaloni chinos, jachete bomber și bluze în carouri, tricouri polo și hanorace. Pentru copii sunt disponibile hanorace și tricouri de diverse culori și sneakers.Musette oferă opțiuni variate de încălțăminte care echilibrează perfect confortul cu eleganța. Vizitatorii centrului comercial vor descoperi pantofi cu toc sau sport, ghete, cizme și accesorii care pun în valoare stilul personal.BSB propune o gamă variată de piese vestimentare, de la paltoanele în nuanțe calde de ruginiu, până la rochiile vaporoase cu nuanțe tomnatice, jachete bomber, cămăși din satin și pantaloni din piele.Napapijri le propune iubitorilor de călătorii tricouri polo, treninguri, hanorace, geci și rucsacuri care să îi ajute să facă față oricăror provocări.Premii la cumpărăturiÎn perioada 15 septembrie – 15 octombrie, cumpărăturile de minimum 750 lei cumulate pe maximum trei bonuri fiscale și scanate în secțiunea Răzuiește și Câștigă din aplicația SPOT le vor aduce clienților unul dintre cele 500 de premii garantate constând în vouchere cadou în valoare de 50 lei.De asemenea, toți cei care scanează bonuri de minimum 750 lei intră automat în tragerea la sorți pentru marele premiu: o sesiune de shopping și consiliere stilistică în valoare de 2000 de lei, sub îndrumarea stilistului City Park.Personal styling cu stiliștii Andrew Christian, Mirela Platon și Arina BasarabeanuPentru cei care vor să-și redefinească stilul sau doar caută un strop de inspirație pentru noul sezon, City Park Mall Constanța oferă gratuit serviciul de consiliere stilistică, prin care clienții pot afla informații despre stil, modă, tendințe și cum să facă alegeri smart atunci când merg la shopping. Stiliștii Andrew Christian, Mirela Platon și Arina Basarabeanu îi vor ajuta pe clienți să înțeleagă mai bine ce li se potrivește în funcție de personalitate, obiceiuri și preferințe. O sesiune de styling este gratuită, durează două ore și poate fi rezervată prin completarea formularului disponibil pe site -ul centrului comercial.Mai multe informații despre noutățile toamnei, dar și despre alte activități și campanii ale centrului comercial se regăsesc pe site-ul https://city-park.ro/ ***Despre City Park MallInaugurat în 2008, City Park Mall este principalul mall din oraș, punând la dispoziția vizitatorilor un mix de branduri de renume și opțiuni variate pentru petrecerea timpului liber. De la momentul deschiderii, centrul comercial și-a dublat capacitatea închiriabilă la 51.700 mp, găzduind peste 200 de magazine de modă, frumusețe, de sport, copii și timp liber. Printre acestea se numără și zeci de branduri exclusive. Calvin Klein, Intimissimi și Intimissimi Uomo, Reserved, Mohito, Guess, Tommy Hilfiger, Victoria Gallery, Calzedonia, Musette, Obsentum, Beautik Haute Parfumerie, Kiehl’s, MAC, Il Passo, Magazinul Certificat LEGO, Zara Home, BSB, Teilor New Concept Store, Napapijri sunt doar câteva dintre brandurile care se găsesc numai la City Park Mall Constanța. Mixului de magazine i se adaugă și servicii variate precum Anastasia Beverly Hills, Epil Point, World Class, Locar Wash, curățătoria 5asec, servicii de ceasornicărie și croitorie, precum și un punct de încărcare E-charge pentru mașinile electrice. De asemenea, în parcarea supraterană a centrului comercial, proprietarii de mașini Tesla au la dispoziție stații de încărcare Superchargers. În urma unui amplu proces de reconfigurare, City Park Mall pune la dispoziția clienților o zonă de food-court extinsă cu o gamă bogată de restaurante, un spațiu de relaxare (seating area) dublat, precum și peste 250 de noi locuri de parcare, dispuse pe 2 etaje.City Park Mall a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 17 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România: Mega Mall București, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiești Shopping City, Shopping City Râmnicu Vâlcea și Vulcan Value Centre.Aplicația SPOT este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play , cât și din App Store În 2021, City Park Mall a primit reconfirmarea Certificatului de Conformitate COVID-19 din partea Safe Asset Group (SAG). Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță.