Guvernatorul din Belgorod le cere ruşilor de la graniţa cu Ucraina să îşi părăsească locuinţele

Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii ruse Belgorod, a cerut tuturor locuitorilor din localităţile de la graniţa cu Ucraina care se află sub tirul artileriei să îşi părăsească locuinţele, susţinând că bombardamentele forţelor ucrainene asupra regiunii au continuat şi duminică noaptea, după ce două persoane au fost ucise cu o noapte înainte, iar sute de copii au fost evacuaţi din zona de graniţă, potrivit agenţiei Reuters.„Ascultaţi autorităţile şi părăsiţi-vă temporar locuinţele pentru a păstra ceea ce aveţi mai de preţ, viaţa voastră şi a celor dragi vouă”, a transmis Viaceslav Gladkov.Oficialul a explicat că apelul său vizează nu doar locuitorii din districtul Şebekino, care a fost cel mai afectat de atacuri în ultimele zile, ci pentru toate districtele aflate sub bombardament.El a spus că, în timpul nopţii, au continuat atacurile artileriei ucrainene asupra districtului Şebekino şi, de asemenea, asupra districtului Volokonovski, unde s-au înregistrat multe pagube, dar nu au existat victime, potrivit datelor preliminare.Guvernatorul a indicat că peste 4.000 de persoane au fost relocate şi se află în adăposturi temporare, în principal în şcoli şi cămine universitare, în această regiune, care se învecinează cu Ucraina în sud şi vest.Potrivit lui Gladkov, două femei au fost ucise, sâmbătă, în localităţile Novaia Tovoljanka şi Bezliudovka, ambele în districtul Şebekino, iar cinci civili au murit, vineri, sub focul inamicului.Aceste bombardamente de dincolo de graniţă, împreună cu incursiuni ale grupurilor paramilitare ruse, au forţat armata şi Garda Naţională rusă să întărească securitatea în zonă, pe fondul criticilor tot mai numeroase privind vulnerabilitatea frontierei.Gladkov a anunţat, sâmbătă, evacuarea de urgenţă a 600 de copii din localităţile de frontieră în Kaluga şi Iaroslavl, în timp ce alţi 1.000 vor fi trimişi în peninsula anexată Crimeea.Realitatea războiului, lansat de Moscova în Ucraina în februarie 2022, este tot mai mult resimţită în Rusia, cu o intensificare a bombardamentelor asupra regiunilor de frontieră, dar şi a loviturilor aeriene în interiorul ţării.La sfârşitul lunii mai, armata rusă a afirmat că a respins unul dintre cele mai grave atacuri transfrontaliere ale unui „grup de sabotaj” ucrainean, care - potrivit ei - a pătruns pe teritoriul regiunii ruse Belgorod.Ucraina a negat atacul cu drone asupra Moscovei din cursul săptămânii trecute şi a negat că armata sa ar fi fost implicată în incursiunile din Belgorod, susţinând că autorii acestora sunt voluntari ruşi.