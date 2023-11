„Israelul îşi va asuma responsabilitatea generală pentru securitatea din Gaza după război”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că ţara sa îşi va asuma responsabilitatea generală pentru securitatea Fâşiei Gaza pentru o perioadă nedeterminată, după încheierea războiului cu Hamas, informează agenţia AFP.„Israelul va avea, pentru o perioadă nedeterminată, responsabilitatea generală pentru securitatea Fâşiei Gaza”, a spus premierul Benjamin Netanyahu într-un interviu pentru postul de televiziune ABC News. „Pentru că am văzut ce se întâmplă când nu o avem. Când nu avem această responsabilitate pentru securitate, vedem izbucnirea violentă a terorii Hamas la o scară la care nu ne-am fi putut-o imagina”, a adăugat el.Premierul israelian a respins totodată ideea unei încetări a focului în Fâşia Gaza în absenţa eliberării ostaticilor răpiţi de mişcarea islamistă palestiniană Hamas.„Nu va exista nicio încetare a focului, nicio încetare generală a focului în Gaza fără eliberarea ostaticilor noştri. În ceea ce priveşte pauzele mici - o oră aici, o alta acolo - le-am avut deja.Presupun că vom analiza circumstanţele pentru a permite bunurilor umanitare să intre sau ostaticilor noştri să plece. Dar nu cred că va exista o încetare generală a focului. Acest lucru ne-ar împiedica eforturile de a ne scoate ostaticii, pentru că singurul lucru care funcţionează asupra acestor criminali şi asupra Hamas este presiunea militară pe care o exercităm”, a explicat Netanyahu.XXXÎn medie, 33 de camioane cu provizii au ajuns, zilnic, în Fâşia Gaza sub asediu prin punctul de trecere cu Egiptul de la Rafah de când acesta a fost redeschis, informează Semiluna Roşie palestiniană.În total, 569 de camioane cu ajutoare au trecut frontiera în Fâşia Gaza din Egipt de la 21 octombrie, între care şi 93 de camioane, luni seară.Potrivit ONU, 100 de camioane pe zi sunt necesare pentru a aproviziona cele două milioane de persoane din Fâşia Gaza cu toate cele necesare.După atacul terorist de la 7 octombrie din Israel al mişcării islamiste Hamas, punctul de trecere de la Rafah de la frontiera cu Egiptul a rămas deschis timp de câteva zile. Pe 10 octombrie, Egiptul a închis punctul de trecere, acuzând tiruri israeliene în apropiere.