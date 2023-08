Prim-ministrul Indiei vrea ca Uniunea Africană să devină membră a G20

Prim-ministrul indian Narendra Modi şi-a exprimat dorinţa ca Uniunea Africană (UA) să devină membră a G20, grupul celor mai mari economii ale lumii ce urmează să se reunească în India în septembrie, informează agenţia AFP.„Noi am invitat Uniunea Africană, cu ideea de a-i acorda un statut de membru permanent în G20”, a declarat Modi în timpul forumului de afaceri B20 care se desfăşoară înainte de summitul G20 din 9 şi 10 septembrie.În decembrie, preşedintele american Joe Biden şi-a exprimat la rândul său dorinţa ca UA să se ralieze G20 în calitate de membru permanent, dând asigurări că „aceasta se va face”.Doar o singură ţară africană, Africa de Sud, este în prezent membră a G20, ce reuneşte 19 cele mai importante economii mondiale plus Uniunea Europeană (UE), adică 85% din Produsul Intern Brut (PIB) mondial şi două treimi din populaţia globului.Cu sediul la Addis Abeba, capitala Etiopiei, Uniunea Africană numără 55 de ţări membre, totalizând un PIB de 3.000 de miliarde de dolari.Prim-ministrul indian a mai afirmat că ţara sa, mare rivală a Chinei, are capacităţile de a soluţiona problemele de aprovizionare generate de criza Covid-19.„India este soluţia pentru a crea un lanţ de aprovizionare mondial fiabil, pentru că lumea s-a schimbat mult după Covid-19”, a explicat Modi.