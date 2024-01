Transparency International: România rămâne una dintre cele mai corupte țări din UE

România este, alături de Bulgaria și Ungaria, în coada clasamentului în ceea ce privește eforturile de combatere a corupției în sectorul public, arată raportul privind Indicele de Percepţie a Corupţiei 2023 realizat de Transparency International.







România a primit 46 de puncte din 100, iar media UE este de 64 de puncte, unde 0 puncte înseamnă „foarte corupt”.







Indicele de Percepţie a Corupţiei arată modul în care experţi independenţi şi din mediul de afaceri percep corupţia existentă în sectorul public din 180 de țări, iar datele arată că majoritatea statelor au făcut progrese minime sau deloc în ceea ce priveşte combaterea corupţiei în sectorul public, inclusiv România.







„La nivelul Uniunii Europene, eforturile anticorupţie au stagnat ori sunt în declin în majoritatea statelor membre. Media UE rămâne constantă în ultimii cinci ani, la 64 de puncte”, se mai arată în raportul Transparency International.







Cu 46 de puncte din 100 posibile, România rămâne în continuare în rândul ţărilor UE cu cele mai slabe performanţe în combaterea corupției, alături de Bulgaria (45 de puncte) şi Ungaria (42 de puncte). „De remarcat că, în 2023, este prima dată când Bulgaria ajunge la 45 de puncte. În schimb, Ungaria a înregistrat un declin constant în clasament, de la 54 de puncte în 2014, la doar 42 de puncte în 2023, situându-se astfel pe ultimul loc la nivelul UE”, mai arată raportul, notează news.ro







Specialișii spun că în multe ţări, printre care şi România, există un decalaj mare între prevederile actelor normative şi modul în care acestea sunt implementate.







„Comparativ cu anul 2014, ţara noastră are un plus de trei puncte, însă evoluţia nu a fost una liniară. Între anii 2014 şi 2016 a înregistrat un avans de cinci puncte, de la 43 în 2014 la 46 în 2015 şi 48 de puncte în 2016. În următorii ani, România a pierdut patru puncte, ajungând în 2019 la doar 44, iar de atunci a recuperat doar două puncte. În anii 2022 şi 2023, scorul este acelaşi, de doar 46 de puncte, mult sub media UE”, se mai arată în document.