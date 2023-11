Ucraina, optimistă cu privire la începerea negocierilor de aderare la UE

Şeful diplomaţiei ucrainene, Dmytro Kuleba, s-a declarat optimist în ceea ce priveşte o viitoare începere de către Uniunea Europeană a negocierilor pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar, informează agenţia AFP.„Suntem optimişti. Am făcut multe reforme şi am adoptat legile necesare pentru a răspunde recomandărilor formulate de Bruxelles”, a declarat Kuleba în timpul în timpul unei conferinţe asupra viitorului Europei, organizată la Berlin.Executivul european urmează să dea publicităţii, pe 8 noiembrie, un raport cu privire la stadiul progreselor realizate de Ucraina, Republica Moldova şi Georgia şi să se pronunţe asupra începerii sau neînceperii negocierilor de aderare, înainte ca cele 27 de state membre să se aplece asupra problemei în timpul unui summit ce va avea loc la Bruxelles, la mijlocul lui decembrie.„Aşteptăm cu nerăbdare prezentarea acestui raport şi am motive să cred că el va deschide calea pentru decizia Consiliului European asupra începerii negocierilor de aderare cu Ucraina şi cu alte ţări”, a adăugat Kuleba.În iunie 2022, UE a acordat Ucrainei statutul de ţară-candidată, într-un gest simbolic, precum şi Republicii Moldova. În schimb, ea a refuzat acest statut pentru Georgia, cerând mai multe reforme din partea acestui stat.