Bucurie nemeritată pentru bursierii „rușinii”. Abia la anul se pune capăt aberației

La începutul acestei săptămâni, cei 295 de elevi constănțeni cu medii sub 5 s-au bucurat de o nouă „recompensă” sub formă de bursă de merit, în valoare de 343 lei, oferită de mărinimosul Minister al Educației. Și cum nu se mai poate face nimic în acest an școlar pentru a îndrepta această aberație, bucurați-vă încă cinci luni de-acum încolo pentru câteva mii de lei pe care nu le meritați!Reamintim că situația a apărut după ce ministerul a schimbat regulile de acordare a burselor de merit și a introdus mecanismul ca primii 30% dintre elevii fiecărei clase, indiferent de media pe care o au, să primească bursă de merit timp de un întreg an școlar. Iar aberația a apărut în cazul elevilor de clasa a IX-a, pentru care s-a luat în calcul media de admitere.Și, în ciuda faptului că prim-ministrul Marcel Ciolacu a solicitat, încă din luna noiembrie 2023, să se pună capăt distribuirii burselor de merit încasate și de elevii cu medii foarte mici, ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat, zilele acestea, cu prilejul ședinței cu directorii din județul Prahova, că anul acesta nu se mai poate interveni. „O să facem aceste modificări și ele vor fi evident valabile în anul școlar următor. O să le punem în dezbatere publică, pentru că înainte de a face orice modificare, vrem să ne asigurăm că toți cei care trebuie să aibă un cuvânt de spus, profesorii, elevii, experții reușesc să aibă acest cuvânt”, a declarat ministrul Deca.Păi cuvânt de spus au avut și atunci când a fost pusă în dezbatere publică actuala formă de recompensare și uite unde s-a ajuns. Milioane de lei oferiți unor elevi care nu au absolut nici un merit, în detrimentul a sute de alți elevi cu medii peste 9 care se simt de-a dreptul discriminați.Elevii și părinții au reclamat la CNCDÎntr-o declarație oferită de Csaba Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), la Digi24.ro, afirma că au fost depuse plângeri pentru această nedreptate.„Pot să vă confirm că pe sistemul de educație avem undeva în jur de 100 de plângeri doar legate de sistemul de burse, mai precis, plângeri depuse la finalul anului 2023. Ne vom pronunța la începutul anului cu privire la modalitatea de acordare a burselor. Știți cele două criterii, din minim 30% din clasă, respectiv raportat la media de 9.50. S-a pus problema din partea unor elevi și a familiilor lor, dacă copiii lor au media 9, de exemplu, 8, 8.50 sau 9.25, de ce nu ar lua bursă? Dacă sunt sau nu în situații comparabile”, a declarat Csaba Asztalos.Noul mecanism anunțat de Ministerul Educației pentru recompensarea performanței, dar și a conduitei și prezenței presupune înlocuirea burselor de merit existente cu două tipuri de burse: bursă de merit, pentru elevii care obțin cel puțin media 9,50 (acordarea este condiționată de prezența la școală și de nota la purtare) și bursa de reziliență, pentru elevii cu medie de la 7,00, care vin la cursuri și au notă bună la purtare.Ambele burse, de merit și de reziliență, luate împreună, se acordă pentru primii 30% din elevii fiecărei clase.„Ceea ce vom face la începutul anului este ca, pe baza feedback-urilor venite, să punem în dezbatere niște modificări la metodologia de burse pentru anul viitor. Asta înseamnă ca ceea ce avem acum, 30% dintre copii primesc bursă de merit, să fie separat în două categorii, bursa de merit, pentru că înțeleg că societatea își dorește o definiție mai strictă a noțiunii de merit și atunci să mergem pe concursuri, olimpiade, plus peste 9.50 și să existe o altă bursă, bursa de reziliență, care să aibă scopul motivării copiilor din fiecare clasă, celor mai buni copii din fiecare clasă. Ambele tipuri de bursă să însemne că nu ai absențe, adică se introduce condiția de absențe. Până acum era cu media la purtare, dar având în vedere că media la purtare se acordă la sfârșit de an, avem nevoie de o condiție suplimentară și, de asemenea, ne gândim și la un prag de medie pentru această bursă de reziliență, cea acordată copiilor celor mai buni din clasă, în procentul de 30%, minus cei care au bursă de merit”, a declarat Ligia Deca.