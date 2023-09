Bursa completă de mobilitate FLEX, oportunitate pentru elevi de a învăța în SUA

„Coordonez programul FLEX România de șase ani. FLEX nu este doar despre școală, ci despre a întâlni oameni, a crea relații care pot dura o viață. FLEX este un program de burse gratuit, finanțat de Departamentul de State și de Guvernul american, și oferă posibilitatea elevilor din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a să studieze zece luni în Statele Unite. Programul a luat naștere acum 30 de ani, la inițiativa unui senator american care era extrem de convins că relațiile acestea interculturale la un moment dat creează o lume mai bună. În România, programul este din 2015, suntem la al optulea an de existență. Programul se desfășoară la nivel global, în foarte multe țări din lume. El a fost inițial creat pentru țările din Eurasia, după care, ulterior, s-a extins. Cred că ultimele țări intrate au fost din Europa. Este vorba despre România, Bulgaria, Grecia, Slovacia, Cehia. Deci programul s-a extins”, a precizat reprezentanta programului.





Aceasta a mai menționat că, în cadrul programului, nu se face discriminare de niciun fel, nici în rândul elevilor, nici în cel al familiilor gazdă. Copiii pot ajunge și în familii monoparentale, cu părinți de același sex, cu copii sau fără.





„Avem peste 30.000 de elevi, așa cum sunt Edi, Raluca și Alisa, prezenți lângă mine, toți din zona Dobrogei. Raluca este din Mangalia, Alisa din Constanța, Edi din Hârșova și mai avem și alții. Inclusiv anul acesta avem din Constanța și zona aceasta. Avem un milion și jumătate de ore de voluntariat, făcut de bursieri în unitățile în care ei locuiesc, 22 de țări și peste 380 de elevi cu dizabilități. Programul este recunoscut de Ministerul Educației, astfel că, la întoarcere, bursierii au posibilitatea de a-și echivala anul școlar petrecut acolo”, a adăugat Ramona Omet.



În cazul Alisei, de exemplu, care este din Mangalia și a făcut liceul tot acolo, familia care a primit-o era foarte… diversă. „Am fost în America în 2017, am fost găzduită de o familie formată din mamă și tată, două surori și un frate, toți mai mici decât mine, un câine, o reptilă, doi porcușori de guineea și mai multe. La școală am făcut foarte multe materii diferite pe care mi le-am ales eu. Am avut altă experiență față de cea din România”, a specificat tânăra.





FLEX nu se termină atunci când elevii se întorc acasă, în aeroport, pentru că leagă o comunitate cu oamenii de acolo și relațiile pot rămâne pe viață. Programul le oferă o experiență diferită, oportunități și perspective noi. Iar legat de limba pe care trebuie să o învețe, se pot acomoda, cu siguranță, în cele zece luni, promite coordonatoarea programului.





Programul Future Leaders Exchange este sponsorizat de guvernul SUA pentru elevi de liceu din Europa și Eurasia. Programul oferă finanțate prin burse elevilor pentru a călători în Statele Unite și a învăța la un liceu din SUA un an academic complet, trăind într-o familie gazdă din SUA.