Concursul „Piano Art”, ediția a VII-a, și-a desemnat câștigătorii. Marele Trofeu, adjudecat de Daria-Andreea Dumitrașcu din Medgidia

Concursul Național de Interpretare Pianistică „Piano Art”, ediția a VII-a, organizat în perioada 10 - 11 iunie 2023, de Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, a ajuns la final. Pe scena Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret ,,Jean Constantin” au evoluat 64 de concurenți din diferite orașe ale țării: Târgoviște, Galați, Tulcea, Babadag, București, Ploiești, dar mai ales din Constanța și localitățile din județ: Cumpăna, Eforie Sud, Năvodari, Medgidia, Valea Dacilor, Nicolae Bălcescu.Inițiat în anul 2016, Concursul ,,Piano Art’’ are ca scop motivarea elevilor care studiază pianul în paralel cu învățământul general obligatoriu, fiind deschis copiilor ce urmează cursuri la: Școli populare de artă, Centre culturale, Case de cultură, mediul privat.Participanții, grupați pe categorii de vârstă (de la 6 la 15 ani), și-au pus în valoare talentul și pregătirea de specialitate în fața unui public avizat, cât și a juriului de specialitate. Zeci de copii și adolescenți talentați au avut prilejul de a evolua pe scena unui eveniment de anvergură și de a se obișnui cu emoțiile într-un mediu competițional, organizat.Ediția din 2013 s-a desfășurat după următorul program: sâmbătă, 10 iunie 2023 (interval orar: 10.00 - 12.00 – Concurs și 14.00 - 17.00 – Concurs); duminică, 11 iunie 2023 (interval orar: 11.00 - 13.30 Festivitatea de premiere, Gala Laureaților). Concurenții au executat din memorie câte două piese diferite ca stil și gen, pe claviatura renumitului pian de concert „Boston” - marca „Steinway&Sons”. Durata pieselor prezentate a fost între 2 și 12 minute, în funcție de categorie (după vârsta concurentului/ anul nașterii), după cum urmează:- Categoriile a (2017), b (2016), c (2015), d (2014) – maxim 5 minute;- Categoriile e (2013), f (2012), g (2011), h (2010) – maxim 7 minute;- Categoriile i (2009), j (2008) – maxim 12 minute;Câștigătorii Concursului Național de Interpretare Pianistică Piano Art, ediția a VII-a:În urma deliberării juriului de specialitate, s-au acordat premii următorilor concurenți:PREMIUL I1. STANCIU DARIUS – SEBASTIAN2. BÂTE TEODOR EFREM3. MARDARE CAROLINA4. PANĂ TEODORA CORNEALIA5. ROIBU MIHAIL6. NEGREANU AMALIA NICOLE7. STRÂMBEANU ANA – MARIA8. TRÎNBACIU DARIA –CASANDRA9. VESA SOFIA-IOANA10. TONGHIOIU AMINA11. DUMITRAȘCU DARIA - ANDREEA12. PERIANU ELENAPREMIUL II1. LAZA MIHAI2. BADEA SOFIA –ELENA3. ENE MARIA4. LAZA NICOLAE5. MUNTEANU MARIA6. MANTU NICOLE –SARA7. BADEA ANDREI8. NEAMȚU IOANA-SOFIA9. JIVA MAYA - IOANA10. RĂCIALĂ IULIA11. MOGOȘ SOFIA12. TATU IACOBPREMIUL III1. MITCHIEVICI VLADIMIR2. MARDARE VICTOR3. PRICOP JOSEPH – CHRISTIAN4. ZAHAROV OTILIA - ELENA5. ARAGEA SOFIA – MARIA6. OPRESCU ANASTASIA7. SCRIOȘTEANU ANDREI8. ANTOHE IRINA –IOANA9. APOSTU IUSTINA –MARIA10. BALABAN RALUCA-MARIA11. CURATU RYAN-ANDREI12. CUTURICU ISABELA –EMILIA13. LĂȚEA ANDREI14. VASILE MARA-CRISTIANA15. EPURE DARIUS IOAN16. MIHAI GIULIA - ANDREEA17. DIRADURIAN NATALIA18. SANDU DARIA –MARIAMENȚIUNI1. RUSU ION2. CIMPOEȘU-RUSU ELISEEA3. MEMET AKIF – FURKAN4. OSMAN AMIRA5. PREDA IRENA6. VÎRJE CARMEN –ELENA7. DRACEA ANTONIA-ȘTEFANIA8. LIȚĂ TEODORA9. DRAGNEA ROXANA – IOANA10. DREUNING SARA-MARIA11. MARIN SARA-SOFIA12. NEAMȚU GRETA – TEODORA13. TULICĂ ANASTASIA14. BĂCANU MĂDĂLINA ADRIANA15. PETREAN DARIA IOANA16. GOȘA DELIA17. MIHAI DARIA18. VARLAM MATEI - NECTARIE19. CIORNEA MARIA - GABRIELA20. DOMBI – ENESCU KONSTANTIN21. TITIRIGĂ ALEXANDRU - ȘTEFAN22. ANEI RAUL-ALEXANDRUMarele Trofeu ,,Piano Art’’ 2023 a fost disputat între ocupanții locului I, câștigătoare fiind Dumitrașcu Daria-Andreea din Medgidia, cursantă a Centrului Cultural Județean Constanța ,,Teodor T. Burada’’ (prof. Galina Manea). Conform regulametului din acest an, Marele premiu a constat în: trofeu + medalie + diplomă + remunerație (1500 lei). De asemenea,câștigătoarea va susține un recital în cadrul ediției următoare. Premiul I – diplomă de excelență (medalie + diplomă) Premiul II – diplomă de merit (medalie + diplomă) Premiul III – diplomă de onoare (medalie + diplomă)Juriul a fost alcătuit din personalități ale vieții muzicale românești: distinsa pianistă Silvia Țigmeanu (președinte), inițiatoarea Concursului Național de Pian ,,Piano Art’’ în anul 2016, pe când era director artistic în cadrul Centrului Cultural Județean Constanța ,,Teodor T. Burada’’; în calitate de profesor de pian, Silvia Țigmeanu a îndrumat o serie de elevi în cadrul Colegiului Național de Arte ,,Regina Maria’’, cât și în cadrul Universității ,,Ovidius’’ Constanța, unde a activat ca Lector Universitar; a fost maestru corepetitor în cadrul Teatrului Național de Operă și Balet ,,Oleg Danovski’’ din Constanța, acolo unde activează și astăzi, în calitate de corepetitor. Sabina-Iuliana Oprea - asist. univ. drd. la Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima’’ din Cluj-Napoca; palmaresul său cuprinde numeroase premii naționale și internaționale; a susținut concerte și recitaluri în Constanța, București, Sibiu, Botoșani, Bacău, Brest, Paris, Nice (Franța), Helsinki (Finlanda), Bergen (Norvegia), Alkmaar (Olanda). Angelica Capră - profesor la Centrul Cultural ,,Dunărea de Jos’’ Galați. A fost profesor de pian la Liceul de Muzică și Arte Plastice Galați, la Liceul de Muzică și Arte Plastice Brăila, corepetitor la Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galați, solist instrumentist (pian) și membră în grupul vocal – cameral „Andantino” al Sindicatului Învățământ, Brăila. Este inițiatorul și coordonatorul Concursului Internațional de Interpretare „Pianul Fermecat” din 2015 până în prezent.Prezentatorul Concursului Național de Interpretare Pianistică ,,Piano Art’’ a fost actorul Dan Cojocaru.Duminică, în cadrul Festivității de premiere - Gala Laureaților, au fost invitați în recital: câștigătoarea Marelui Trofeu ,,Piano Art’’ din 2022, Condrat Iris Maria, elevă în clasa a X-a, la Colegiul Național ,,Mircea Cel Bătrân’’, Abdula Emir Ayan (15 ani), elev în clasa a IX-a la Colegiul Național de Arte ,,Regina Maria’’ și Neamțu Maria Diana (13 ani), elevă în clasa a VII-a la Colegiul Național de Arte ,,Regina Maria’’. Acești elevi au primit invitația de a susține recitaluri în cadrul Concursului Național ,,Piano Art’’ datorită talentului și performanțelor excepționale obținute până acum, fiind câștigătorii unor importante premii naționale și internaționale.De asemenea, la festivitatea din data de 11 iunie, a participat cu momente artistice și Grupul Vocal ,,Giocoso”, coordonat de doamna profesor Rodica Iftime, din cadrul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.Grupul Vocal ,,Giocoso", din cadrul Centrului Cultural Județean Constanța "Teodor T. Burada", a fost înființat în anul 2010, de către doamna profesor Rodica Iftime și este alcătuit din copii cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani. Micii artiști care activează în cadrul Grupului Vocal „Giocoso” provin de la cursurile de canto sau pian pe care prof. Rodica Iftime le susține în cadrul instituției de mai bine de un deceniu, precum și de la dl. Vadim Iftime, profesor de canto în cadrul aceleiași instituții. Grupul Vocal „Giocoso” a adunat în palmaresul său multiple evenimente, recitaluri, concerte, apariții la televiziune, marcând uneori sărbători importante din calendarul evenimentelor culturale.Accesul publicului la Concursul Național ,,Piano Art’’, desfășurat la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret ,,Jean Constantin”, a fost gratuit.