Proiecția filmului ”Bambi”, la Centrul ”Jean Constantin”, în cadrul proiectului ”Vizionez. Dezbat. Implementez”

În cadrul proiectului cultural-educativ intitulat „Vizionez, Dezbat, Implementez”, vineri, 26 mai, de la ora 10, la Centrul Multifuncțional Educativ Pentru Tineret „Jean Constantin” va avea loc proiecția filmului de animație american, „Bambi” (1943), produs de Walt Disney și regizat de David Hand.Bazat pe povestirea „Bambi, A Life in the Woods”, scrisă de autorul austriac Felix Salten, filmul are o grafică impresionantă și numeroase nominalizări la premiul Oscar. Povestea căprioarei Bambi ni se dezvăluie treptat, pe măsură ce tânărul prinț al pădurii învață lecții de valoare despre prietenie, dragoste și miracolul vieții.Vizionarea se va desfășura într-un mod atractiv și interactiv pentru micul public cinefil. De altfel, proiectul „Vizionez, Dezbat, Implementez” presupune vizionarea comentată a unui film, copiii învățând să observe și să analizeze diferitele elemente care compun un film: povestea, acțiunile, personajele și interacțiunile dintre ele, spațiul/spațiile folosite și nu în ultimul rând, imaginea, sunetul, costumația și decorul etc.Scopul proiectului îl constituie conștientizarea mesajelor filmului și a propriilor trăiri în raport cu acțiunea, imaginile, sunetele, modelele umane și situațiile prezentate de filme. Copiii vizionează un film pe fragmente, discutând despre elementele prezentate în film după fiecare fragment vizionat.Proiectul este inițiat de Centrul cultural „Teodor Burada”, prin Serviciul Coordonare Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”Proiecția are INTRARE LIBERĂ.