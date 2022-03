Consiliul Național al Elevilor, nominalizat la Gala Premiilor Radio România Cultural 2022

După doi ani de absență cauzată de pandemia de Covid 19, Gala Premiilor Radio România Cultural, ajunsă la cea de-a XXI-a ediție, va avea loc luni, 18 aprilie 2022, de la ora 19:00, pe scena Teatrului Odeon. Este singurul eveniment care premiază toate domeniile culturii din România.În cadrul ediției aniversare vor fi recompensate cele mai importante reușite ale culturii românești din anul 2021.Vor fi acordate și trei premii speciale și un premiu de excelență care vor recunoaște reușite și evenimente extraordinare din perioada pandemiei.Nominalizările la categoria Proză sunt: Vlad Zografi, pentru volumul „Supraviețuire“, Editura Humanitas, 2021; Alina Nelega, pentru cartea „Un nor în formă de cămilă”, Editura Polirom, 2021;Tudor Ganea, pentru „Cântecul păsării de plajă”, Polirom, 2021.La categoria Poezie: Ștefania Mihalache, pentru volumul „Cronica Akasha”, Editura Nemira, 2021; Simona Popescu, pentru „Cartea plantelor și animalelor”, Editura Nemira, 2021; Miruna Vlada, pentru cartea „Prematur”, Editura Cartier, 2021.La categoria Teatru: Teatrul Tineretului Piatra Neamț pentru spectacolul „Va urma. Pe planeta oglindă” de Gianina Cărbunariu; Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântu Gheorghe pentru spectacolul „Consimțământ” de Evan Placey în regia lui Radu Afrim; Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca pentru spectacolul „Romeo și Julieta” după William Shakespeare în regia lui Vidnyánszky Attila jr.La categoria Film au fost nominalizate producțiile: Întregalde, regia Radu Muntean; Neidentificat, regia Bogdan George Apetri; Otto Barbarul, regia Ruxandra Ghițescu.Nominalizările categoriei Arte Vizuale sunt: Mircea Stănescu, pentru expoziţia „Meditaţie asupra măsurii”; Aurora Király, pentru expoziția „from somewhere than myself’’; Mircia Dumitrescu, pentru cele patru expoziţii personale de anvergură din 2021.La categoria Știință nominalizările sunt: prof.univ. Răzvan Cherecheș, Directorul Departamentului de Sănătate Publică al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, pentru campania de promovare a măsurilor de sănătate publică anti-Covid din România; Ecotic Bat, pentru campaniile și proiectele educative privind colectarea selectivă si reciclarea, inclusiv a bateriilor uzate, adresate şcolilor si grădiniţelor; Andreea Stoica - pentru „SciKids” - Festivalul Științei și canalul de YouTube – „Profesorii Trăsniți”.La categoria Muzică: Nicu Alifantis & Zan, pentru albumul „Dimov - Leoneed is love”; Trupa Om la Lună, pentru albumul „În caz de om la lună, strigați om la lună stânga/dreapta”; Oigăn (aka Eugen Nuțescu), pentru proiectul discografic „Antimaterie”.La categoria Educație nominalizările sunt: Asociaţia Narada – pentru proiectele care aduc tehnologia secolului 21 mai aproape de educație; Asociaţia Casa Bună - pentru modul în care sute de voluntari i-au ajutat și îi ajută anual pe copiii săraci din comunitățile rurale, orășenești și din cartierele mărginașe ale Capitalei; Consiliul Național al Elevilor - pentru activitatea intensă pe care o desfășoară în apărarea drepturilor elevilor din întreaga țară.Din juriu au făcut parte: scriitorul, traducătorul și criticul literar Bogdan Ghiu, Andreea Chiriac Hentea - critic de film, Radu Croitoru - manager Radio România Cultural, Matei Martin - realizator Radio România Cultural, Anamaria Spătaru-realizator Radio România Cultural.Accesul la Gala Radio România Cultural se va face pe bază de invitații care pot fi solicitate la numărul de telefon 021 303 1515, de luni până vineri, între orele 9:00 și 14:00, sau la adresa de email: cultural@rornet.ro .Evenimentul va fi transmis în direct la Radio România Cultural și va fi înregistrat și redifuzat de TVR3, co-producător al evenimentului. Detalii pe www.radioromaniacultural.ro