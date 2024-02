Filofteia Pletea, director Casa de Cultură: "Trebuie să ne ținem colaboratorii aproape și mai ales să nu-i refuzăm"

Pe agenda noului director interimar pentru următoarele șase luni, se află numeroase evenimente, antamate atât de regretatul director Constantin Grosu, dar și în perioada ulterioară. „Avem numeroase piese de teatru cu actorii consacrați, care știți că ne-au trecut pragul ani de-a rândul. Am debutat în acest an cu un eveniment extrem de emoționant, când pe 27 ianuarie, domnul Florin Piersic și-a aniversat cei 88 ani pe scena Casei de Cultură din Constanța. Urmează să avem numeroase spectacole în lunile februarie și martie, atât pentru adulți, cât și pentru copii”, a afirmat noul director interimar.





Chiar în această seară, de 21 februarie, va avea loc un spectacol pentru copii „Abracadabra”, care îl readuce pe scena constănțeană pe consacratul magician Marian Râlea.



În luna îndrăgostiților, ziua și spectacolul





Spectacolul de vineri, 23 februarie – „Coaste din viața lui Adam” este o viziune în cheie comică a vieții de după moarte, ce-i aduce pe scena constănțeană pe Anca Dinicu, Oana Strunilă, Leonid Doni, Paul Ipate și Octavian Strunilă. De Dragobete, sâmbătă, 24 februarie, revine îndrăgitul muzician Adrian Naidin cu un spectacol inedit. Luni, 26 februarie, Horațiu Mălăele, Răzvan Vasilescu, Mihai Constantin, Dana Dogaru, Adrian Ciobanu, Maria Veronica Varlan și Matei Constantin vor da viață personajelor celebrei piese „Take, Ianke și Cadâr”. Iar a doua zi, marți, 27 februarie, alți șapte actori celebri - Mirela Oprișor, Șerban Pavlu, Marius Manole, Medeea Marinescu, Vlad Zamfirescu, Diana Roman, Andi Vasluianu – se reunesc pentru prima dată în spectacolul „Dă-i bătaie”. Miercuri, 28 februarie, spumoasa comedie „Mic și-al dracu”, cu bancuri, poezii și anecdote, poante, calambururi și rime vesele scrise de Ion Pribeagu, va prilejui reîntâlnirea cu marea actriță Maia Morgenstern. Iar joi, 29 februarie, titlul „Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit” aduce o altă comedie despre viața în cuplu.



Concerte de mare succes, luna viitoare





Luna lui Mărțișor va fi una cu totul specială pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, pentru că va aduce o serie de concerte de mare succes: Direcția 5, Ștefan Hrușcă, Pavel Stratan, Fuego, trei tenori italieni, Bibi.





„De un neașteptat interes se bucură concertul de folclor programat pe 8 Martie, având ca invitați pe Steliana Sima, Constantin Enceanu, Mariana Ionescu Căpitănescu, Mioara Velicu, Gelu Voicu, Marcela Fota, acompaniați de Orchestra Barbu Lăutaru. Inițial am avut un singur spectacol, de la ora 20, dar, datorită numeroaselor solicitări, am stabilit cu organizatorul să mai fie programat un spectacol, de la ora 17. Și tot ca urmare a solicitărilor pe care le-am avut în luna decembrie 2023, când spectacolul cu Mihai Bendeac «Casa de modă» s-a jucat de două ori într-o zi, îl vom readuce pe 12 martie. Pentru noi foarte important este să ne ținem colaboratorii aproape și să facem tot posibilul să nu-i refuzăm”, a declarat Filofteia Pletea.





În ceea ce privește investițiile, directorul interimar are în vedere să schimbe fața celor două intrări, dinspre Al. Lăpușneanu și str. Ion Luca Caragiale. „Travertinul și marmura sunt pretențioase, așa încât vom căuta soluția cea mai bună de a le reabilita. În ceea ce privește sala, în iarna lui 2022 a fost schimbată mocheta și a fost reconfigurată la 598 de locuri, după ce s-a intervenit la primele șapte rânduri cu acele culoare. Știți că noi ne autofinanțăm. Pe noi nu ne ajută nimeni cu nimic. Utilitățile au fost și ele destul de costisitoare în iarna aceasta; tot ce am încasat din chirii s-a dus în direcția facturilor. În mandatul domnului director Grosu au fost achiziționate aparate de igienizare, așa încât după fiecare spectacol sala este curățată. Practic, așa cum gestionăm sala de spectacole, așa putem să trăim! Cum am mai spus, cei doi foști directori au făcut tot ce le-a stat în putință ca această instituție să funcționeze, iar noi, cei 10 salariați care am rămas, am fost «educați» în acest spirit și vom merge mai departe. Important este ca publicul să vină la spectacole, pentru că sunt extraordinar de frumoase”, a mai afirmat directorul interimar.





„Femeile pot activa în orice domeniu. Dar Dumnezeu mi-a ajutat să lucrez cu doi oameni extraordinari – Gheorghe Ungureanu și Constantin Grosu – care au făcut tot ce le-a stat în putință pentru ca această instituție să funcționeze la parametri maximi. Așa se va întâmpla și de acum încolo! Așa am învățat de la dânșii, nu am cum să fiu altfel!”, ne-a declarat Filofteia Pletea.