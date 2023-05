GALERIE FOTO. Vizita partenerilor din Turcia la Școala Nr.16 „Marin Ionescu Dobrogianu”

În perioada 2-5 mai, Școala Gimnazială Nr.16 „Marin Ionescu Dobrogianu”, Constanța a primit vizita partenerilor de la Ataköy Atatürk Ortaokulu, Istanbul, Turcia, activitate prevăzută în cadrul proiectul „We are colleagues, we can be friends”, ca răspuns al vizitei realizate de elevii și cadrele didactice din școala constănțeană în luna decembrie.Reuniți sub semnul prieteniei, din dorința de a cunoaște elementele de cultură și tradiție din spațiul românesc și turcesc, proiectul urmărește dezvoltarea competențelor de socializare și de învățare pentru elevii și cadrele didactice implicate în proiect, cu impact asupra întregii comunități. Proiectul de parteneriat al Școlii nr. 16 implică schimbul intercultural la nivel educațional și pedagogic. Astfel au fost realizate activități didactice și extrașcolare în comun, acestea vizând identificarea similitudinilor, dar și a unor noi modalități de abordare a învățării. Elevii și profesorii turci au descoperit metodele de învățare și predare specifice sistemului românesc de învățământ la biologie, educație fizică, educație socială, educație tehnologică, istorie, limba franceză, matematică.„Mulțumim sprijinului acordat în implementarea acestui proiect Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Primăriei Constanța, Asociației de Părinți a Școlii Gimnaziale Nr. 16 «Marin Ionescu Dobrogianu» Constanța și Academia de Fotbal Gheorghe Hagi”, a transmis prof. Simona Balteș, directorul școlii-gazdă constănțene.