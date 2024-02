Peste 6.500 de elevi constănțeni de clasa a VIII-a, așteptați la simularea națională a Evaluării

Ministerul Educaţiei a anunțat, vineri, 2 februarie, că simulările examenului de Evaluare Naţională 2024 pentru clasa a VIII-a încep luni, iar rezultatele vor fi comunicate în 23 februarie.La prima probă scrisă de la Limba Română, în județul Constanța sunt așteptați 6.538 de elevi.Probele încep la ora 9:00. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.Subiectele sunt distribuite sub forma unei broșuri care se tipărește față-verso. Elevii pot solicita pagini suplimentare, dacă este cazul.Important:Rezultatele obținute la simulare sunt analizate în fiecare unitate de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, „în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenelor din vara acestui an”.Rezultatele obținute la simulare nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați, precizează Ministerul Educației.Calendar Simulare Evaluare Națională 20245 februarie 2024 - Limba și literatura română, proba scrisă6 februarie 2024 - matematică, proba scrisă7 februarie 2024 - Limba și literatura maternă, proba scrisă23 februarie 2024, comunicarea rezultatelorMinistrul Educației, Ligia Deca, a anunțat, luni, că la toate examenele naționale din acest an, dar și la simulări lucrările vor fi corectate în mod digital, ea afirmând că peste 90% dintre profesorii care au testat deja această variantă au spus că este mai eficientă.Ea a susținut și că, prin corectarea digitalizată, se elimină greșelile de corectare.„Se elimină greşelile datorate (sic!) oboselii, se elimină acea muncă de trecere a punctajelor pe barem pentru că platforma, în momentul în care notaţi pe diferiţi itemi, face automat adunările, şi există şi posibilitatea mult mai simplă de transmitere aleatorie a lucrărilor.O să generalizăm această corectare digitalizată la toate examenele naţionale, inclusiv la simulări în anul acesta”, a declarat Ligia Deca.Astfel, la simularea pentru Evaluarea Națională 2024 toate lucrările vor fi scanate în clasă și corectate pe platforma digitalizată.Profesorii asistenți scanează lucrarea în prezența elevilor și o verifică. Ce se întâmplă dacă nu este scanată corect sau dacă scrisul este foarte mic? „Profesorul evaluator are un buton, se cheamă lucrare ilizibilă, lucrarea se rescanează și se transmite în timp real”, a declarat, la TVR Info, secretarul de stat în Ministerul Educației Sorin Ion, conform edupedu.ro.Calendar Evaluare Națională 202411-14 iunie - înscrierea la Evaluarea Națională 2024;25 iunie 2024 - proba la Limba și literatura română;27 iunie 2024 - proba la Matematică;28 iunie 2024 - proba la Limba și literatura maternă;3 iulie 2024 - afișarea rezultatelor inițiale, înainte de contestații;3 iulie (orele 16.00 - 19.00) și 4 iulie (orele 08.00 - 12.00) - depunerea contestațiilor;4 - 9 iulie - soluționarea contestațiilor;9 iulie - afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională 2024.