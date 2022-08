În ultimul week-end din această vară, pe 27 august, Piața Ovidiu se transformă în cea mai mare scenă a Constanței din ultimii ani.Zeci de artiști, dansatori și acrobați vor face din kilometrul zero al Tomisului antic locul în care trecutul nostru milenar se va întrepătrunde cu prezentul modern și tehnologizat, dând naștere astfel unui grandios spectacol de new media art organizat la malul Mării Negre.Publius Ovidius Naso va fi „adus la viață“ prin proiecții speciale 3D și va spune povestea de peste 2.500 de ani a orașului.„Tomis – Luminile Istoriei“ este cel mai nou proiect desfășurat la Constanța și constă într-un experiment fusion, un regal de imagini, culori, efecte speciale, dans și muzică, având ca temă centrală nașterea localității antice Tomis, metamorfozată în Constanța de astăzi.Cu această ocazie, pe 27 august, constănțenii, dar și turiștii veniți în vacanță pe litoral, vor putea afla istoria localității și, totodată, a Dobrogei, într-o manieră complet nouă, care va rămâne adânc întipărită în memorie.„În cadrul proiectului «Tomis – Luminile Istoriei» ne propunem să aducem în fața publicului, în primul rând, un omagiu istoriei județului Constanța prin intermediul luminilor, sunetului și dansului. Astfel, viața, natura, locurile, obiceiurile sau formele vechi de cultură ale locului vor fi readuse la viață prin intermediul unor alternative de expresie evoluate, noi, moderne, precum mapare video, show lasere, dansuri cu efecte pirotehnice și efecte sonore. Am ales ca loc de desfășurare Piața Ovidiu, din zona peninsulară a Municipiului Constanța, din câteva motivele ușor de înțeles. Este una dintre cele mai cunoscute zone din oraș, ușor de găsit de către spectatori, pietonală, generoasă ca spațiu, și totodată încărcată emoțional și istoric, cu două elemente simbolistice și definitorii pentru evenimentul nostru: statuia primului poet al spiritualității românești – Publius Ovidius Naso, și una dintre clădirile simbol ale Județului Constanța, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța“ – Camelia Vlad, președinte Asociația Culturală Obsidian.Și pentru ca spectacolul să fie întreg, îmbinarea dintre antic și modern va fi completată de un concert susținut de una dintre cele mai în vogă trupe ale momentului, The Motans. Astfel, spectatorii vor putea cânta în Piața Ovidiu din Constanța împreună cu binecunoscuții artiști basarabeni hit-urile precum „Versus“, „Valuri mari“, „August“ sau „Înainte să ne fi născut“.„Tomis – Luminile Istoriei“ este un proiect desfășurat de Asociația Culturală Obsidian realizat cu sprijinul Consiliului Județean Constanța.