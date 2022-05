SCHIMBĂRI MAJORE ÎN EDUCAŢIE! Tezele semestriale au fost desființate. O singură medie generală

În acest moment, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, susține o conferință de presă, la finalul ședinței Comitetului pentru Dialog Social, în cadrul căreia a anunțat o serie de modificări. Poate cea mai importantă dintre aceste modificări este aceea a renunțării la mediile semestriale și introducerea unei teze unice.„Se renunță la mediile semestriale, se renunță la obligativitatea susținerii tezelor semestriale, va fi necesară o singură medie generală la finalul anului școlar, iar profesorul va avea mult mai multă autonomie în scopul unei evaluări ritmice pe parcursul întregului an școlar. Au fost mai multe variante de lucru, s-a agreat ca numărul minim de note pentru o disciplină să fie egal cu N + 3, unde N este numărul de ore alocat săptămânal pentru o anumită disciplină. Altfel spus, pentru disciplina care are două ore pe săptămână într-un an școlar vor fi necesare minimum cinci note”.