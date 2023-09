Administratorii de parcări, somaţi să respecte interzicerea accesului maşinilor pe GPL în subteran

Folosirea parcărilor subterane de vehiculele cu instalaţie GPL este interzisă, iar deţinătorii acestor spaţii merg pe încredere şi consideră că doar prinzând această interdicţie în Regulamentele de parcare nu au nicio răspundere în cazul unui accident nefericit, se arată într-un comunicat de presă transmis de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Laurenţiu Alexandru Păştinaru.„E plin de maşini pe GPL în parcările subterane, deşi accesul lor e interzis. Nu sunt controale! Sigur, poate unora li se va părea o muncă, o cheltuială sau o responsabilitate în plus, dar consider că ar fi un gest de normalitate să le amintească mai mult utilizatorilor parcării de această interdicţie, prin anunţuri cât mai vizibile şi chiar prin verificări aleatorii. Fac un apel către administratorii parcărilor: luaţi măsuri pentru respectarea interzicerii accesului maşinilor GPL în subteran, pentru a preveni eventualele accidente!În cazul maşinilor echipate cu astfel de instalaţii, unul din cele mai importante pericole este degajarea accidentală de gaz din sistemul maşinii. Dacă, în aer liber, gazul s-ar dispersa mult mai uşor datorită curenţilor, în parcările subterane lucrurile nu stau la fel. Gazul petrolier lichefiat este mai greu decât aerul şi, prin urmare, rămâne ca un nor invizibil şi inflamabil, în garaj, în cazul unei scurgeri în sistemul de combustibil, spre deosebire de metan, de exemplu, care este mai uşor decât aerul, iar dacă iese din rezervor se ridică şi este evacuat prin sistemul de ventilaţie”, transmis Păştinaru.