Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Federația Camerelor de Comerț a Emiratelor Arabe Unite (EAU), evenimentul având loc în marja celei de-a treia sesiuni a Comitetului mixt al Guvernului României și al Guvernului emiratez.Documentul prevede consolidarea relațiilor de afaceri și dezvoltarea componentei economice dintre cele două state și stabilește liniile directoare pe care mediile de afaceri din România și Emiratele Arabe Unite le pot urma pentru facilitarea schimburilor comerciale bilaterale.„Memorandumul de Înțelegere, semnat cu Federația Camerelor de Comerț a EAU, reprezintă continuarea colaborării dintre cele două organizații începută la Abu Dhabi, în luna februarie a acestui an. În același timp, beneficiem și de un context politic favorabil, pe agenda Guvernului României existând o serie de proiecte economice foarte importante, derulate în parteneriat cu EAU.Pentru CCIR, este foarte important însă să reușească să implice cât mai mult mediul de afaceri din România în aceste proiecte. Cifrele de la sfârșitul anului trecut indică o valoare a schimburilor comerciale cu EAU de numai 487 de milioane de euro, în mod evident, mult sub potențialul economic ale celor două state.Există, așadar, necesitatea extinderii operațiunilor antreprenorilor români în spațiul emiratez, concomitent cu atragerea unor investiții majore în țara noastră, Memorandumul de Înțelegere dintre cele două organizații fiind un prim pas în această direcție”, a declarat secretarul general adjunct al CCIR, Bogdan Vișan.„Emiratele Arabe Unite consideră România un partener comercial foarte important, o serie de proiecte investiționale pe care le-am făcut în țara dumneavoastră dovedindu-se extrem de profitabile pentru ambele părți.În ceea ce privește relația cu CCIR, aceasta depășește granițele celor două state, împreună reușind, de-a lungul timpului, să promovăm, la nivel mondial, un set de inițiative în scopul întăririi relațiilor comunităților de business care să ofere, în final, un grad mai ridicat de stabilitate politică. Am convingerea că Memorandumul de Înțelegere va deschide noi oportunități de afaceri pentru mediile de business din România și EAU”, a declarat secretarul general al Federației Camerelor de Comerț a Emiratelor Arabe Unite, Humaid M. Ben Salem.