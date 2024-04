Mihai Daraban: „Comisia Europeană trebuie să reglementeze activitatea camerelor de comerţ”

Preşedintele Camerei de Comerş şi Industrie a României (CCIR), constănţeanul Mihai Daraban, a avut o întâlnire oficială, în marja Forumului de Afaceri al Francofoniei, eveniment organizat de Guvernul României, Organizaţia Internaţională a Francofoniei şi CCIR, cu preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Servicii Geneva, Vincent Subilia.„Întâlnirea a avut ca teme de discuţie două subiecte foarte importante atât pentru antreprenorii din cele două state, cât şi pentru poziţionarea României şi Elveţiei la nivel internaţional, în cadrul organizaţiilor comerciale din care fac parte.Astfel, chiar dacă valoarea totală a schimburilor comerciale dintre România şi Elveţia este una apreciabilă şi, totodată, în creştere de la an la an, împreună cu preşedintele Vincent Subilia, am reuşit să identificăm noi oportunităţi de afaceri pentru mediile de business pentru ca acest trend să se păstreze şi în viitor.În ceea ce priveşte cooperarea internaţională, am stabilit ca implicarea celor două camere în activitatea World Chamber Federation şi Eurochambers trebuie să fie axată pe o uniformizare a modului de funcţionare a camerelor europene pentru a deveni mai compatibile şi, în acelaşi timp, mai adaptate noilor provocări exprimate în actualul context geopolitic. Este absolut necesară o directivă minimală a Comisiei Europene care să reglementeze activitatea camerelor de comerţ”, a declarat preşedintele CCIR, Mihai Daraban.La rândul său, oficialul elveţian a subliniat rol crucial pe care camerele de comerţ îl joacă în promovarea creşterii şi dezvoltării economice în diferite comunităţi din întreaga lume.„Cooperarea este extrem de importantă pentru depăşirea provocărilor majore la nivel global. Trebuie să lucrăm ca o comunitate de afaceri unită pentru a putea promova incluziunea economică, colaborarea internaţională şi sustenabilitatea. Iată de ce, întâlnirea cu preşedintele CCIR a reprezentat o ocazie unică pentru mine de a înţelege cu claritate punctul de vedere al camerelor de comerţ din Estul Europei.În calitate de membru al Consiliului General al WCF şi al Consiliului Director Eurochambres, mă declar un susţinător al iniţiativelor CCIR”, a declarat Vincent Subilia.