Construcţii, infrastructură feroviară, promovare afaceri. INFO economic

l Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate pe plan naţional, în primele zece luni ale anului, a scăzut cu 22,2% faţă de aceeaşi perioadă din 2022, informează Institutul Naţional de Statistică. În intervalul 1 ianuarie - 31 octombrie 2023, s-au eliberat 29.396 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, iar în marja scăderii consemnate au fost înregistrate rezultate negative în toate regiunile de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (-1.587 de autorizaţii), Sud-Muntenia (-1.469), Nord-Vest (-1.353), Vest (-1.059), Nord-Est (-893), Sud-Est (-853), Sud-Vest Oltenia (-758) şi Centru (-422).l Primul tren electric inter-regional din setul celor 37 contractate de Alstom a părăsit, miercuri, fabrica din Katowice (Polonia) şi va ajunge la Curtici sâmbătă seara. Este primul tren nou cumpărat de România în ultimii 20 de ani şi după trecerea a 40 de ani de la achiziţia ultimului tren electric. Trenul va ajunge în România tractat feroviar, iar din Curtici va pleca spre Bucureşti pe 4 decembrie, după finalizarea procedurilor de vămuire şi autorizarea de a circula temporar.l Opt branduri româneşti vor trăi „visul american” în emblematica Times Square din New York, începând din 1 Decembrie, precum şi pe parcursul anului 2024, prin intermediul proiectului „365 Days of Romania in Times Square”. Brandul care va sparge gheaţa şi va apărea în Times Square pe 1 Decembrie este Arctic. Au mai răspuns pozitiv proiectului brandurile Romstal, Aqua Carpatica, Bittnet Group, Eazy Insure, Metaminds, 5togo şi Vola.ro, care îşi vor începe campaniile de promovare în 2024.