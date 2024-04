Meserii periculoase! Cât interes mai există pentru echipamentul de neopren şi tuburile cu oxigen

Economia românească este devastată de criza de personal de specialitate. Forţa de muncă într-adevăr calificată devine o raritate, iar atunci când ne referim punctual la meseriile periculoase, problema devine şi mai delicată. Cine îşi mai riscă viaţa pentru a tăia fiare pe sub apă sau, din contră, a face echilibristică pe schele, la mare înălţime?Să fii scafandru, un explorator al adâncurilor! Era unul din visurile multora din generaţia 70-80, generat şi alimentat continuu de peripeţiile celebrului oceanograf Jacques-Yves Cousteau şi a navei sale „Calypso”. Pentru cei care doreau o carieră în domeniu, porţile se deschideau larg, atât în viaţa civilă, cât şi în sistemul militar. Anii au trecut, vremurile s-au schimbat, entuziasmul nu a dispărut, însă, fiind vorba despre o meserie periculoasă, care nu poate fi făcută de oricine, tinerii nu se înghesuie să bată la porţile unităţilor de şcolarizare.Feriţi de Dumnezeu!Constanţa, 3 aprilie 2024, specialiştii Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) sunt solicitaţi să pornească în misiune de recuperare a unei ambarcaţiuni răsturnate, în zona Tuzla. Salvatorii pornesc spre punctul indicat, unde au localizat o ambarcaţiune suspectă, care, în cele din urmă, s-a dovedit a fi o dronă maritimă, detonată în poligon de specialiştii Forţelor Navale. Fără să ştie cu ce au de-a face, salvatorii de la ARSVOM au petrecut ore bune în apă, lângă acea veritabilă „bombă cu ceas”.„Este un exemplu tipic pentru personalul nostru. Aşa lucrează salariaţii agenţiei, în condiţii grele de muncă şi nu primesc spor la salariu pentru aşa ceva”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele Sindicatului Liber al Marinarilor din ARSVOM, Lucian Alexe Boris.„Se putea întâmpla o nenorocire, doar Dumnezeu a făcut să nu avem de-a face cu o tragedie. Acesta este riscul celor care iau primii contact cu o ambarcaţiune care trebuie salvată, tractată până în port etc. Nu ştii ce are la bord, ce transportă, ce improvizaţii s-au făcut.Este o meserie cu grad sporit de periculozitate, iar pentru acest gen de activităţi ar trebui să se plătească regeşte”, a adăugat o sursă din cadrul agenţiei.Opţiuni limitate în civilieNici în „civilie” lucrurile nu sunt mai roz şi, în ciuda posibilităţii de a câştiga bani frumoşi, tinerii nu se calcă pe picioare pentru echipamentul de neopren şi tuburile cu oxigen.„În teorie, opţiuni există pentru cei care vor să facă o carieră în domeniu. Practic, e mai complicat. Marea Neagră, fiind foarte tulbure, complet diferită de Egee, pentru a da doar un exemplu, limitează accesul turiştilor interesaţi de scuba diving. Nu e nimic spectaculos de văzut. Iar expediţiile către nave scufundate nu sunt recomandate sub nicio formă, există un grad uriaş de incident.Viabilă rămâne varianta de execuţii de diverse lucrări sub apă, sudări, tăieri, recuperări etc. Se plătesc bani frumoşi, dar şi riscul este pe măsură. În plus, regulile de certificare sunt tot mai stricte, ceea ce nu-i rău deloc, pentru că viaţa contează cel mai mult”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Feri G., scafandru civil.