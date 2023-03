„Navigaţia nu este o aventură! Pe mare, nu mai eşti băiatul mamei, trebuie să fii responsabil”

A fi navigator. O meserie pe care nu o poate practica oricine, o meserie ce implică multe privaţiuni, riscuri, încercări, cea mai mare fiind dorul de casă. În ziua de astăzi, accesul la informaţiile despre navă şi echipaj este mult mai prompt, dar, chiar şi în aceste condiţii, familiile nu sunt lipsite de griji, mai ales când semnătura „lupişorilor de mare” abia s-a uscat pe diploma de absolvire.În contextul mai multor întâmplări tragice petrecute, în ultima perioadă, la bordul navelor, evenimente în care au fost implicaţi inclusiv români, pe fondul unei lipse de experienţă a tinerilor navigatori, cumulată cu unele abuzuri întâmplate la bord, s-a creat un trend de îngrijorare a familiilor pentru copiii lor care pleacă pe mare.Pentru a aduce un plus de linişte şi stabilitate, Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN), prin vocea preşedintelui Adrian Mihălcioiu, a făcut o serie de precizări, iar cea mai importantă este ca, înainte de a parafa înţelegerea cu o companie, se recomandă o consultare cu un reprezentant al organizaţiei.„Înaintea semnării contractului, este bine să consultaţi un reprezentant al organizaţiei cu privire la condiţiile de angajare. De asemenea, tânărul navigator trebuie să aibă o instruire teoretică minimală a ceea ce are de făcut la bordul navei, să cunoască o persoană de contact cu care să se poată sfătui imediat în cazul în care la bord constată că lucrurile nu merg tocmai bine din punctul său de vedere. Tinerii navigatori trebuie să fie conştienţi că drumul pe care pleacă în această carieră nu este uşor, nu poate fi considerat o aventură, nu poţi deveni specialist fără a avea o practică adecvată de lucru pe navă. Nu mai eşti băiatul mamei, trebuie să fii responsabil, să îţi porţi singur de grijă”, a declarat Adrian Mihălcioiu.Acesta este de părere că, nu de puţine ori, prin grija familiilor şi mulţumită informaţiilor furnizate către familii, problemele navigatorilor au fost rezolvate înainte de a se agrava, de a se acutiza.„Fiecare navigator vrea să îi aibă pe cei dragi liniştiţi acasă, fără griji şi cu un confort psihic aşa cum şi-l doreşte fiecare. Pentru aceasta, plecările în voiaj, cu toate activităţile pe care le presupune această activitate, trebuie să nu excludă o bună informare a familiei despre condiţiile de muncă, nava şi compania căreia îi aparţine nava, societatea de crewing, perioada de voiaj şi, pe cât posibil, rutele de navigaţie care vor fi efectuate, posibilitatea de a avea un contact regulat cu familia şi o protecţie adecvată a unei organizaţii europene a navigatorilor afiliată ITF”, a explicat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.Numărul cazurilor de navigatori ţepuiţi sub o formă sau alta - bani pierduţi, timp pierdut etc. - a crescut în ultima perioadă, dar asupra acestui subiect vom reveni într-o ediţie viitoare.XXXAdrian Mihălcioiu îi sfătuieşte nu numai pe tinerii absolvenţi de facultate, ci şi pe „lupii de mare” cu vechi state în branşă să devină membri de sindicat.„Navigaţia este o industrie specială, îţi faci meseria departe de casă, în ţări străine, iar legislaţia diferă de la stat la stat. Sunt riscuri de accidentări, de piraterie, iar drepturile trebuie respectate.Avem, la ora actuală, peste 6.000 de membri de sindicat şi îi invităm pe navigatori să ni se alăture, în număr cât mai mare. Împreună, putem fi mai puternici, mai eficienţi. Sunt şi navigatori care, din diverse motive sau concepţii, nu au dorit să intre în sindicat, deşi cotizaţiile sunt mai mult simbolice - 70 de dolari pe an pentru nebrevetaţi şi 100 de dolari pe an pentru ofiţeri. Din păcate, mulţi dintre ei apelează la noi doar atunci când dau de greu, când sunt implicaţi în incidente, când drepturile le sunt încălcate. Noi încercăm să îi sprijinim şi pe ei, în măsura posibilităţilor, dar nu putem direcţiona fonduri pe aceste speţe când e vorba de navigatori care nu sunt membri de sindicat”, a mai spus Adrian Mihălcioiu.