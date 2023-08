„Când avea 9 ani, și-a apărat mama însărcinată de tatăl care a atacat-o cu un cuțit”

Tânăra de 19 ani, Loredana A., arestată preventiv pentru uciderea prietenei ei, Alina Elena C., într-un hotel din stațiunea Saturn, s-a prezentat în fața magistraților Tribunalului Constanța, în cursul zilei de luni, 28 august. Termenul în dosarul penal a fost stabilit pentru analizarea măsurii arestului preventiv. Având în vedere că atât procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța cât și inculpata Loredana A. au cerut prelungirea arestului preventiv, cel mai probabil judecătorii vor decide în acest sens.Avocatul Cristian Ion, cel are a reprezintă pe inculpată în fața justiției, a precizat că fata are sentimente „de regret profund” și că nu consideră că trebuie pusă în libertate.„Loredana a cerut ea să rămână după gratii, nu consideră că trebuie să fie pusă în libertate, că reprezintă un pericol pentru ordinea publică. Are sentimente de regret profund, încă după comiterea faptei a avut, care se acutizează din ce în ce mai mult. În prezent se află sub procedura expertizei psihiatrice, urmează să fie reexaminată și ulterior instanța va decide în consecință. Ea se așteaptă la cea mai severă măsură. Dacă încadrarea juridică este între 10 și 20 de ani, ea se așteaptă să primească 20 de ani”, a afirmat avocatul Cristian Ion.Pe de altă parte, avocatul constănțean – cunoscut pentru faptul că nu pledează în favoarea inculpaților în dosare de crimă sau viol – a arătat că în situații precum cea din dosarul de față trebuie să se tragă un semnal de alarmă cu privire la nivelul tot mai ridicat de violență la care sunt expuși copiii și tinerii, în prezent.„Așa cum au constatat și anchetatorii, Loredana a fost lipsită de empatie din partea familiei. Nu o scuză cu nimic, însă se impune ca dincolo de pedeapsa pe care o va primi să facem și noi, ca societate, ce putem petnru ca astfel de fapte să nu se mai întâmple. Vreau să trag un semnal de alarmă cu privire la faptul că copiii sunt oglinda părinților și a societății în general, iar în condițiile în care copiii văd zilnic violență, bătăi cu cuțite, droguri, nu putem să ne așteptăm la lucruri bune. Din acest motiv, și presa trebuie să aibă mai multă grijă la rolul social și să nu caute numai senzaționalul”, a adăugat avocatul.Potrivit acestuia, tânăra a fost victima și martora violenței fizice în copilărie și chiar a intervenit să-și salveze mama de furia oarbă a tatălui. „Când avea 9 ani, tatăl a sărit cu cuțitul la mamă, care era însărcinată în cinci luni, și numai în urma intervenției Loredanei, nu s-a întâmplat o tragedie. Toate aceste aspete posibil să fi contribuit”, a mai afirmat avocatul Cristian Ion.Reamintim că în noaptea de 5 spre 6 august, Loredana A. a înjunghiat-o pe Alina Elena C., în camera pe care o împărțeau într-un hotel din Saturn, unde veniseră să muncească pe perioada sezonului estival. Cele două erau prietene din copilărie, dar în ultima perioadă au avut mai multe divergențe. După ce a omorât-o, suspecta a băgat corpul victimei într-un geamantan, a chemat un taxi și l-a transportat în Mangalia, unde l-a abandonat sub o bancă, dintr-un parc.