Constănțean care a incendiat două mașini, prins în baza urmelor biologice de pe un hanorac

Urmele biologice găsite pe un hanorac aruncat în iarbă i-au ajutat pe polițiști să dea de urma unui individ care a incendiat, în toamna lui 2019, un BMW X3 și un Volkswagen Golf, pe o stradă din cartierul constănțean Palazu Mare. Suspectul a fost identificat după aproape un an și jumătate de la comiterea faptei, iar de curând magistrații au dispus sentința definitivă, condamnându-l la ani grei de închisoare.În urmă cu aproape patru ani, mai precis în noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2019, un apel la 112 anunța un puternic incendiu în cartierul constănțean Palazu Mare. Două autoturisme, un BMW X3 și un Volkswagen Golf, parcate pe strada Alunului, au fost cuprinse de flăcări. La fața locului s-au deplasat două autospeciale cu apă și spumă de la Detașamentul de Pompieri „Fripis Dan Marius”, dar nu au mai putut să salveze mașinile: una a ars în întregime, iar celei de a doua i-a fost distrus compartimentul motor. Investigațiile ulterioare au evidențiat că focul a fost pus intenționat, drept pentru care cazul a intrat și în atenția polițiștilor, fiind deschis un dosar penal pentru distrugere.Potrivit informațiilor depuse la dosar, prezentate de rejust.ro, polițiștii au urmărit înregistrările camerelor de supraveghere video din zonă, reușind să stabilească faptul că doi indivizi au dat foc mașinilor, după care s-au îndepărtat și au aruncat niște obiecte – șosete pe care le aveau peste încălțăminte și un hanorac, peste gardul unei proprietăți din Palazu Mare. Articolele au fost ridicate, iar pe hanorac „a fost identificat un profil genetic, ce a fost introdus în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare”. În iunie 2021, Institutul Național de Criminalistică a comunicat anchetatorilor din Constanța faptul că a găsit o potrivire între probele biologice găsite și profilul unui individ, aflat deja în evidențele autorităților penale: Marian M., din Constanța, condamnat în trecut pentru alte fapte, atât la Constanța cât și în București.Ajuns în fața anchetatorilor, bărbatul a recunoscut comiterea faptelor. A mărturisit că în noaptea respectivă, în timp ce se afla în cartierul Tomis 3, în spatele unui bloc, a fost abordat de un individ care i-a oferit 1.000 de lei, pentru a da foc unei mașini. A fost de acord, astfel că amândoi au fost duși de un alt bărbat, cu un Renault, până în Palazu Mare. Acolo, s-au oprit la un magazin, și-au cumpărat bere și țigări, după care s-au îndreptat spre casele din zona lacului Siutghiol. Odată ajunși, cei doi bărbați au turnat, fiecare, benzină din două sticle de doi litri peste cele două mașini și inculpatul le-a dat foc. Ulterior au fugit și au aruncat hainele într-o curte cu multă vegetație. Toate aceste aspecte au fost indicate de inculpat la reconstituirea realizată de anchetatori.În timpul procesului, inculpatul a reiterat că recunoaște comiterea faptelor și că este de acord să plătească și despăgubirile materiale cerute de părțile vătămate, de 40.000 de euro.Deși inițial bărbatul a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare cu executare, procurorii au contestat sentința, iar dosarul a ajuns în atenția Curții de Apel. Reanalizând dosarul, judecătorii au admis contestația și l-au condamnat pe inculpat la 5 ani și 4 luni de închisoare, având în vedere că are de ispășit și alte pedepse cu închisoarea, în urma comiterii altor fărădelegi.