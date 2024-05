Schimbări la nivelul conducerii Inspectoratului de Jandarmi Județean. Cine a preluat atribuțiile fostului general de brigadă

Pe parcursul carierei sale militare, colonelul Leontin Rădulescu a îndeplinit mai multe funcții de execuție și de conducere în cadrul IJJ Constanța, fiind prim adjunct al inspectorului șef.





Leontin Rădulescu a primit atribuțiile ce revin conducătorului IJJ Constanța, însă nu a fost numit în funcție, postul fiind în prezent vacant. „Nu este vorba despre o numire în funcție sau o împuternicire, pur și simplu am preluat comanda, întrucât inspectorul șef a intrat în rezervă, iar eu, fiind primul adjunct și al doilea în ierarhie, am preluat atribuțiile”, a declarat acesta.



Ce se va întâmpla în viitor cu postul rămas vacant va decide conducerea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.



„Deocamdată, au fost organizate desemnarea și preluarea comenzilor operative. Aceste funcții de conducere sunt în competența de numire a Inspectoratului General și acolo se organizează concursul și se desfășoară”, a mai menționat Leontin Rădulescu.







Ce obiective are noua conducere IJJ Constanța



Colonelul Leontin Rădulescu dorește să continue activitățile IJJ Constanța în aceeași manieră ca până acum, iar dacă este nevoie, să implementeze niște schimbări care ar putea aduce îmbunătățiri. „Obiectivele mele sunt de a continua activitățile pe care le-am desfășurat și până acum. Având în vedere că am făcut și în trecut parte din echipa managerială, este o continuare a activității. Provocările pe care le avem sunt aceleași, le cunosc și, ca atare, voi încerca să le duc la bun sfârșit, să îmi îndeplinesc atribuțiile în condiții cât mai bune”, a declarat colonelul Leontin Rădulescu.





Una dintre problemele pe care IJJ Constanța încearcă să le rezolve este reprezentată de deficitul de personal.



„Din păcate, deficitul de personal este la nivelul întregului minister. Sunt soluții în derulare, să sperăm că vom reuși să mai acoperim din acest deficit, să putem duce la bun sfârșit toate misiunile pe care le avem de desfășurat”, a mai specificat colonelul Leontin Rădulescu.





La festivitate au participat generalul Leontin Mitu, șef al direcției Ordine și Siguranță Publică, care a fost desemnat prim adjunct al inspectoratului general și șef al Statului Major al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, o comisie de specialitate alcătuită din cadre ale mai multor unități ale Jandarmeriei, dar și cadre ale IJJ Constanța.