Mariana Gâju, realeasă în funcţia de preşedinte al Organizaţiei Femeilor din PSD Constanţa. „Muncim pentru oameni”

Organizaţia Femeilor Social Democrate din Judeţul Constanţa a susţinut, vineri, în incinta Teatrului de Operă şi Balet „Oleg Danovski” Conferinţa judeţeană a OFSD Constanţa. La eveniment a fost prezentă preşedinta OFSD Constanţa, Mariana Gâju, cea care de altfel a şi candidat pentru un nou mandat şi a câştigat cu unanimitate de voturi.În sală au mai fost prezente mai multe persoane din conducerea PSD Constanţa, cum ar fi Felix Stroe, Ion Dumitrache şi mai mulţi senatori şi deputaţi ai partidului, care reprezintă Constanţa, dar şi primari din PSD.De asemenea, la prezidiu au mai luat loc ministrul Munciii şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura Oprescu, primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, secretarul general OFSD, Mariana Lazăr, subprefectul judeţului Constanţa, Marilena Dragnea, dar şi alte reprezentante ale OFSD.„A fost o întâlnire foarte importantă pentru faptul că după 7 ani de zile Organizaţia Femeilor Social Democrate a Judeţului Constanţa are o afinitate de raport, de program de acţiuni pentru următorul mandat. Au fost alegeri ale Biroului Permanent Judeţean al Organizaţiei Judeţene precum şi a Consiliului Judeşean a Organizaţiei Femeilor Social Democrate a judeţului Constanţa. Bucuria mea este că au răspuns invitaţiei peste 500 de colege din întreg judeţul Constanţa, dar în acelaşi timp şi doamnele preşedinte ale organizaţiilor din judeţele regiunii de sud-est şi din judeţele Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, sunt prezente acasă la noi la Constanţa. A fost o activitate de bilanţ, o activitate cares-a desfăşurat în vremuri tulburi şi trebuie să recunoaştem acest lucru. Femeile social-democrate, prin corectitudine, consecvenţă şi credinţă pot să muncească împreună cu oameni şi pentru oameni. Principalul mesaj este acela de a avea încredere în forţele proprii. Aceste femei trebuie să dorească să facă bine pentru cei apropiaţi. Aşa cum ştiu să gestioneze propria familie, femeia este capabilă să poată să gestioneze şi problemele unei comunităţi. Pentru acest lucru este nevoie de sprijin, de o echipă bine organizată cu oameni fermi, solidari, loiali şi în acelaşi timp cu demnitate”, a declarat Mariana Gâju.Totodată, printre altele, Mariana Gâju şi-a anunţat obiectivele pentru acest nou mandat pe care îl deţine în fruntea OFSD Constanţa.„Gândul nu este altul decât acela de a continua împreună cu femeile social democrate şi în acelaşi timp cu dorinţa de a extinde această echipă atrăgând noi membre din toate domeniile de activitate, din toate categoriile sociale, care să aducă plus valoare echipei de la Constanţa. Gândul de a face bine oamenilor Constanţei în toate cele 70 de localităţi ale judeţului. Îmi doresc ca în propunerile de acţiuni să avem mult mai multe femei atât în viaţa politică, cât şi în viaţa administrativă, dar şi în toate celelalte domenii de activitate, acolo unde să aibă puterea de decizie. Judeţul Constanţa este judeţul cu cele mai multe femei primar de la alegerile din anul 2020 până în prezent. Am avut curajul să îmi propun să triplăm numărul femeilor primar pe care le are PSD la această dată”, a mai spus Mariana Gâju.